2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти половина операций по трансплантации почки в 2017 году была выполнена в регионах Беларуси, сообщил журналистам руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Олег Руммо, передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте было выполнено 40 операций по трансплантации почки, в Гомеле - 46, Гродно - 38, Витебске - 35. "Есть еще детская программа: на базе 2-й детской клинической больницы было выполнено 19 трансплантаций почки детям", - сказал Олег Руммо.

Таким образом, из всех 362 операций по трансплантации почки только 184 были выполнены в РНПЦ. "Мы считаем, что наш центр должен выполнять сложные, самые ответственные операции наиболее тяжелым пациентам и минчанам, поскольку центр функционирует на базе 9-й городской клинической больницы и финансируется за счет городского здравоохранения", - сказал Олег Руммо. В регионах уже есть подготовленные команды, способные выполнять операции местным жителям.

Всего в Беларуси в 2017 году выполнили 79 операций по трансплантации печени, 39 - сердца, 5 - легких и 6 - поджелудочной железы.

В листе ожидания на трансплантацию почки сегодня стоит 324 белоруса. Пересадка является одним из методов заместительной почечной терапии, просто более эффективным, который позволяет пациенту вести качественную жизнь, не быть привязанным к аппарату, добавил руководитель РНПЦ. Это не те пациенты, которым орган нужен здесь и сейчас. Что касается листа ожидания по трансплантации печени, на сегодня он составляет 116 человек, сердца - 58.

Лист ожидания - это плавающая цифра, которая может меняться. Например, в прошлом году был пациент, который после отравления грибами начал умирать. "Понятно, что ни в каком листе ожидания он не стоял. И когда он поступил в клинику, он всех сразу отодвинул. Таков международный порядок распределения органов в той ситуации, когда операция равна спасению жизни. Это касается сердца, печени, в меньшей степени легких", - отметил Олег Руммо.

Поэтому эти 116 человек, которые находятся в листе ожидания для трансплантации печени, это пациенты с разной степенью тяжести, с разным состоянием компенсации функций органа. Как только у кого-то из них состояние ухудшается до риска смерти, он активизируется в листе, независимо от того, когда был туда поставлен.

Новый виток в развитии отечественной трансплантологии начался в 2008 году, когда в апреле была выполнена первая в истории Беларуси операция по трансплантации печени. С того времени отрасль серьезно продвинулась вперед. По результатам 2016 года страна находится на 24-м месте в мире по количеству трансплантаций. Мировые данные за 2017 год будут опубликованы не раньше сентября 2018-го.

Уровень развития донорства в Беларуси выше, чем в целом по Европе. В этом плане республика опережает Великобританию, Канаду, Австралию и находится на сопоставимом уровне с такими странами, как Италия, Франция. Среди иностранцев чаще всего за такими операциями в Беларусь обращаются жители Украины. С Минздравом этой страны существует договоренность о направлении пациентов из Украины на лечение за счет государственных средств.-0-