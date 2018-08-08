Почти половина получивших субсидии на свое дело проживают на селе и в малых городах

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти половина получивших субсидии на организацию своего дела безработных проживают на селе и в малых городах, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"В I полугодии 2018 года субсидию для организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности получили 923 безработных, в том числе для организации предпринимательской деятельности - 771 человек, ремесленной - 143, организации деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма - 9 безработных, - отметили в Минтруда. - При этом из общего количества безработных, получивших финансовую поддержку для организации самозанятости, 179 человек (19,4%) проживает в сельской местности, 254 человека (27,5%) - в малых городах".

Больше всего субсидий за указанный период выдано в Гомельской области - 215, следом идут Могилевская - 163 и Минская - 141. В Витебской и Гродненской областях субсидию получили по 115 человек, в Брестской - 99, в Минске - 75.

В первую очередь на подобного рода содействие в организации предпринимательства могут претендовать безработные, которые в связи с положением на рынке труда не могут найти подходящей работы, при этом стремятся организовать наиболее значимые для своей территории виды бизнеса.

Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (с 1 августа БПМ составляет Br213,67), действующего на дату заключения органами по труду, занятости и социальной защите с безработным договора о предоставлении содействия.

Если безработный организует ИП, ремесленничество или деятельность в сфере агроэкотурзима по месту жительства в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, перечень которых определяется государственной и (или) областными программами содействия занятости населения, а также в сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины БПМ.

Когда организуемая предпринимательская деятельность связана с внедрением результатов научных исследований и разработок, размер субсидии достигает 20-кратной величины БПМ.

"Служба занятости не только помогает финансовыми ресурсами, но и оказывает организационную поддержку: безработных информируют о порядке и условиях содействия в открытии бизнеса, в случае необходимости направляют на профобучение, помогают подготовить документы для получения финансовой помощи. Так, из числа получивших субсидию обучение основам предпринимательской деятельности по направлениям службы занятости прошли 560 человек", - заключили в министерстве.-0-