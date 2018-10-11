Почти половина работающих белорусок воспитывают несовершеннолетних детей - Белстат

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2017 году среди занятых в экономике Беларуси женщин 44,4% воспитывали несовершеннолетних детей. Такие данные опубликованы в статистическом обзоре ко Дню матери на сайте Белстата.

В республике на начало 2018 года насчитывалось чуть более 5 млн женщин, или 53,4% в общей численности населения. При этом средний возраст жительницы страны - 42,8 года. То есть процент тех, кто еще в репродуктивном возрасте, велик - 43,8%. В наиболее активном детородном возрасте (20-34 года) насчитывалось 982 тыс. "Многие женщины успешно совмещают работу, семью и воспитание детей. В прошлом году детей в возрасте до 18 лет воспитывали чуть менее половины работающих белорусок ", - отмечается в обзоре.

Всего в минувшем году 41,2 тыс. женщин впервые стали мамами. Второго ребенка родили 40,5 тыс., третьего - 15,1 тыс., четвертого и более - 5,7 тыс. женщин. У 1099 белорусок родились двойни, у 16 - тройни.

Для Беларуси, как и многих европейских государств, характерна тенденция увеличения среднего возраста женщин при рождении ребенка. За семь лет он увеличился с 27,3 года до 29,2. Возраст женщин при рождении первенца также повысился - с 24,9 года до 26,5. Но при этом матерей среди женщин постарше (40-44 лет) становится все больше. В прошлом году у них родились 2266 детей, что в 1,8 раза больше, чем в 2010 году.-0-