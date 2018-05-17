Почти половина районов с напряженной ситуацией на рынке труда улучшили ее - Костевич

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти половина районов с напряженной ситуацией на рынке труда улучшили ее. Об этом сегодня журналистам сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.
В перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда правительство внесло 48 городов и районов страны. Сейчас, по словам министра, почти 48% от этого количества районов улучшило ситуацию на рынке труда. Есть пять районов, где она ухудшилась", - проинформировала министр.
Ирина Костевич рассказала, как на местах организуется работа постоянно действующих комиссий, призванных содействовать трудоустройству. Минтруда и соцзащиты проводит для них выездные семинары. Министр подчеркнула, что перед комиссиями стоит задача понять каждого человека, разобраться с его ситуацией. "Прежде всего индивидуальный подход, чтобы оказать ему содействие", - сказала она.-0-
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