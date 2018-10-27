Почти треть обращений граждан в ФСЗН в январе-сентябре касалась назначения и выплаты пособий

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство обращений граждан, поступающих в органы Фонда социальной защиты населения, связано с вопросами назначения и выплаты государственных пособий, сообщила корреспонденту БЕЛТА управляющий ФСЗН Наталия Павлюченко.

В январе-сентябре в органы фонда поступило чуть более 2 тыс. обращений граждан. Из них 934 - в письменной форме, 964 - электронных и 115 - устных (во время личного приема граждан). "Наблюдается тенденция роста числа обращений в электронном виде по сравнению с другими формами. Это вполне объяснимо и оправданно, так как способы их подачи (через соответствующие рубрики на сайте фонда "Обращения" - "Электронные обращения" и на адрес электронной почты) наиболее доступны, удобны и оперативны", - сказала Наталия Павлюченко.

Она подчеркнула, что к обращениям прибегают заявители, когда по тем или иным причинам не находят ответы на свои вопросы из общедоступных источников либо вопрос или ситуация, в которой они оказались, носят индивидуальный характер. "Вместе с тем можно выделить тематику, которая больше всего волнует и вызывает интерес у граждан. Примерно треть поступивших за указанный период обращений связана с вопросами назначения и выплаты государственных пособий", - добавила собеседница.

Часть обращений требует разъяснений законодательства по назначению пособий, часть касается несвоевременной выплаты пособий нанимателями. Обращений второго типа от граждан за этот период поступило 96 (на 4% меньше, чем за январь-сентябрь 2017 года). "Люди, оказавшись ущемленными нанимателем в своих правах, гарантированных им государством, ищут возможности решить свои проблемы и обращаются за содействием к нам. При рассмотрении подобных обращений органы фонда стараются реагировать оперативно: производится перечисление средств на выплату пособий нанимателям в установленных законодательством случаях, принимается решение об изменении места выплаты пособий на детей (по месту работы другого родителя или в органах по труду, занятости и социальной защите) или оказывается содействие в выплате пособия нанимателем", - отметила управляющий ФСЗН.

Дело в том, что обязанность по выплате пособий, финансируемых за счет средств фонда, работающим гражданам возложена на нанимателя (плательщика обязательных страховых взносов) - в счет начисленных им взносов, подлежащих перечислению в бюджет фонда. Однако если сумма начисленных пособий превышает сумму начисленных обязательных страховых взносов, а также в случае несвоевременной выплаты заработной платы перечисление средств на их выплату производится органами фонда на основании заявок плательщиков.

За 9 месяцев 2018 года за перечислением средств на выплату пособий в органы фонда обратились 1 815 плательщиков обязательных страховых взносов (на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

Значительная часть обращений включает вопросы, связанные с получением информации из автоматизированной системы управления персонифицированным учетом. Для граждан это быстрый и достоверный источник данных о том, какие отчисления производит наниматель для формирования будущей пенсии своего работника, и в целом возможность проверить, отчисляет ли наниматель средства в бюджет фонда за своих работников. Информацию, содержащуюся в индивидуальном лицевом счете, можно получить бесплатно в органе фонда, предъявив документ, удостоверяющий личность, и свидетельство социального страхования. Выдача выписки из индивидуального лицевого счета гражданина производится без взимания платы. Как правило, процедура занимает не более 20 минут. В течение года такой возможностью пользуются более 20 тыс. человек.-0-