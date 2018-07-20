Почти все жилье по адресному субсидированию предоставляется многодетным семьям

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти все жилье, введенное по указу №240 об адресном субсидировании строительства жилья, предоставляется многодетным семьям. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела регулирования жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Затуренская, передает корреспондент БЕЛТА.
"Указ №240 прогрессивный, он предусматривает оказание господдержки непосредственно гражданам. По этому указу практические все жилье предоставляется многодетным семьям. В работу включилось достаточное количество коммерческих банков", - отметила Татьяна Затуренская.
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