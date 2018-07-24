24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почтовая марка "400 лет первому в мире "Букварю" выпущена в обращение. Информация об этом размещена на сайте Министерства связи и информатизации Беларуси.

Марка отпечатана в РУП "Бобруйская укрупненная типография имени А.Т.Непогодина" тиражом 48 тыс. Дизайн спецштемпеля и конверта "Первый день" Татьяны Кузнецовой.

Номинал марки "Н" соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г.

Первая в мире книга под названием "Букварь" издана 24 июля 1618 года в типографии Виленского Свято-Духова православного братства в Евье. Это было одно из древнейших белорусских издательств в Великом княжестве Литовском, выпускавшее немало книг на церковнославянском, старобелорусском и польском языках. В мире сохранились лишь два экземпляра этого уникального издания. Один, неполный, находится в Королевской библиотеке Дании, второй, полный, экземпляр - в Великобритании, в библиотеке лондонского общества "Миддл Темпл".

Проект подготовлен в сотрудничестве с Национальной библиотекой Беларуси.-0-