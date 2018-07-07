Почтовый проект "Адмиралы военно-морского флота, уроженцы Беларуси" презентовали в Минске

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация почтового проекта "Адмиралы военно-морского флота, уроженцы Беларуси" прошла в Доме Москвы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемонию официального гашения государственного знака почтовой оплаты Республики Беларусь провели первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Дмитрий Шедко, куратор проекта, капитан 1-го ранга Владимир Ворошнин, советник посольства России в Беларуси Маргарита Новодворская и контр-адмирал Владимир Дронов.

Дмитрий Шедко, Маргарита Новодворская, Владимир Ворошнин, Владимир Дронов

Дмитрий Шедко отметил, что почтовая служба Беларуси имеет возможность увековечить в виде марок и памятных конвертов славные события истории. "Белорусы оставили след в самых разных отраслях, и сегодня мы обращаем внимание наших граждан на морской элемент нашей истории. Ведь 200 тыс. белорусов в свое время посвятили себя службе во флоте. Многие из них прославились, внесли свой вклад в развитие морских традиций. И мы горды тем, что в сотрудничестве с союзом военных моряков увековечили память уроженцев Беларуси", - сказал первый замминистра.

Тема белорусов-моряков впервые представлена на белорусских художественных почтовых миниатюрах. Презентованный почтовый проект посвящен четырем уроженцам Беларуси: вице-адмиралам Георгию Холостякову, Егору Томко, Валентину Дрозду и контр-адмиралу Владимиру Дронову. Он приурочен к 25-летию Белорусского союза военных моряков.

Уроженец Беларуси, герой России контр-адмирал Владимир Дронов живет в Санкт-Петербурге. "Узнал о проекте где-то три месяца назад - от союза моряков пришел макет проекта, и я дал согласие. Для меня это большая честь, - подчеркнул контр-адмирал. - Я родился в Беларуси, у меня тут все родственники, жена тоже отсюда. Думаю, кстати, что через год-другой будем переезжать в Беларусь".

Проект подготовлен в сотрудничестве белорусской почты с Белорусским союзом военных моряков. Новый выпуск разлетится на почтовых отправлениях по всему миру и станет ярким экспонатом в филателистических коллекциях.-0-

Фото Максима Гучека