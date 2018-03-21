Поддержка семьи является одним из инструментов достижения подлинного устойчивого развития - эксперт

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка семьи является одним из инструментов достижения подлинного устойчивого развития. Об этом заявила сегодня начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Лариса Бельская на Региональном симпозиуме по вопросам разработки научно обоснованной семейной политики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы семьи не включены в виде отдельной цели в Повестку дня устойчивого развития до 2030 года. Но мы понимаем, что невозможно достичь существенных результатов в достижении ЦУР без учета роли и фактора семьи. Если внимательно посмотреть на Цели устойчивого развития до 2030 года, многие из них связаны с семейными проблемами и вопросами, - сказала Лариса Бельская. - Поддержка семьи является одним из инструментов достижения подлинного устойчивого развития и реализации важнейшего лозунга Повестки-2030 - "Никого не оставить в стороне". Мы должны объединить усилия по обсуждению семейной повестки дня в работе ООН, агентств ее внутренней системы, на международном и национальных уровнях".

Беларусь активно работает в ООН вместе с государствами-единомышленниками по продвижению роли семьи в программных документах организации и агентств ее системы. Это очень важно для устранения разрыва между декларациями о семье как важной ячейке общества и реальной ситуацией.

"Семья как единое целое должна быть в центре внимания разработчиков национальных политик. Люди, которые принимают решения, должны знать, как поддержать семейные ценности, как инвестировать в семью и ее развитие. Интересы индивидуальностей в семье сводятся воедино, и все они должны быть учтены, - отметила Лариса Бельская. - Общество меняется, подходы по формированию семьи у молодежи тоже меняются, как и экономические условия в регионе. Проведенное в Беларуси исследование дает уникальную возможность посмотреть на вопросы формирования института семьи всесторонне, глазами самих людей, и найти решения существующих проблем".

Исследование по международной методологии программы "Поколения и гендер" под названием "Беларусь: структура семьи, семейные отношения, рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях" проведено в мае-ноябре 2017 года. Аналогичные опросы проведены и в других странах - членах ЕЭК ООН. Сравненные результаты позволят изучить подходы к разработке комплексных мер политики, создающих благоприятные условия для формирования семьи, отвечающих потребностям и жизненным ситуациям молодых женщин и мужчин.

Региональный симпозиум по вопросам разработки научно обоснованной семейной политики "Применение результатов исследования "Поколения и гендер" в странах - членах ЕЭК ООН" проходит в Минске 21-22 марта. Его организаторами выступают ЮНФПА, ЕЭК ООН, правительство Беларуси.-0-