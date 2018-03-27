Подготовка Беларуси к оценке системы борьбы с теневыми доходами началась с семинара в Минске

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучающий семинар по подготовке к оценке национальной системы борьбы с легализацией незаконно полученных доходов прошел в Минске 26-27 марта, положив начало серии подобных мероприятий, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Семинар организован при содействии Секретариата Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Россия). Тем самым положено начало серии обучающих мероприятий по подготовке Беларуси к оценке национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).

Такую оценку Беларусь проходит в 2018-2019 годах. Ее результаты во многом определят условия функционирования финансовой системы.

Мероприятия предстоящей оценки включают несколько этапов: проведение национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности; заполнение и представление экспертам вопросника технического соответствия законодательства стандартам ФАТФ и вопросника эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМП; подготовка и проведение выездной миссии экспертов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Беларусь; подготовка и обсуждение отчета республики на пленарном заседании ЕАГ.

Более 60 представителей госорганов Беларуси - Департамента финансового мониторинга КГК, Генпрокуратуры, Нацбанка, Министерства финансов, МАРТ, МНС и других - стали участниками семинара. Для них международные эксперты осветили вопросы проведения национальной оценки рисков, привели примеры оценок антиотмывочных систем, применения целевых финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, контроля за деятельностью организаций финансового сектора.-0-