Подготовка к отопительному сезону в Беларуси должна завершиться до 1 октября

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс мер по подготовке народного хозяйства к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года утвержден постановлением Совета Министров от 6 июня 2018 года №430, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Республиканским органам госуправления, облисполкомам и Мингорисполкому поручено до 15 июня 2018 года разработать и до 1 октября реализовать организационно-технические мероприятия для надежного топливо- и энергоснабжения потребителей в осенне-зимний период 2018/2019 года.

Постановлением определены задания по замене и строительству тепловых сетей, определены объемы создаваемых к началу отопительного сезона запасов топочного мазута, а также создаваемых на 1 октября 2018 года запасов древесного топлива (сырья) для организаций ЖКХ.

Министерству энергетики поручено обеспечить в подчиненных организациях к началу отопительного сезона готовность электрических станций, тепло- и электрогенерирующих установок и оборудования, газовых, тепловых и электрических сетей к работе в период максимальных нагрузок. Также при участии концерна "Белнефтехим", республиканских органов госуправления, облисполкомов и Мингорисполкома необходимо разработать до 15 сентября варианты топливоснабжения и режимов энергоснабжения потребителей в осенне-зимний период 2018/2019 года в условиях возможного снижения поставок энергоносителей, а также в случаях возникновения аварийных ситуаций и резкого похолодания.

Кроме того, Минэнерго поручено по согласованию с облисполкомами и Минским горисполкомом до 15 сентября утвердить графики ограничения и отключения потребителей электрической и тепловой энергии от сетей при аварийных ситуациях.

МЧС предстоит провести мероприятия технического (технологического, поверочного) характера по котельным в части контроля за проведением планового ремонта и режимно-наладочного испытания котлов.

Республиканским органам госуправления совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом необходимо завершить до 20 сентября подготовительные работы к осенне-зимнему периоду и обеспечить оформление до 30 сентября актов проверки готовности и паспортов готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников, а также организаций, транспортирующих тепловую энергию.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить своевременное финансирование мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, социального и культурно-бытового назначения к отопительному сезону 2018/2019 года в пределах средств, предусмотренных на эти цели.

"Белнефтехиму" к осенне-зимнему периоду необходимо организовать производство и создание необходимых запасов зимнего дизтоплива, поставку его потребителям и на АЗС.

Министерству экономики поручено обобщить информацию и 11 сентября внести в Совет Министров необходимые материалы о готовности страны к работе в предстоящий отопительный сезон.-0-