Подходы к корректировке Налогового кодекса должны быть взвешенными - Ассоциация налогоплательщиков

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подходы к корректировке Налогового кодекса должны быть взвешенными, заявила корреспонденту БЕЛТА член правления, эксперт Ассоциации налогоплательщиков Беларуси Наталья Звороно.

Наталья Звороно напомнила, что при Минфине была создана рабочая группа, которая занимается комплексной корректировкой Налогового кодекса. В состав входят и эксперты Ассоциации налогоплательщиков. "Это не кардинальная переработка кодекса, это систематизация уже сложившихся на практике подходов по применению законодательства, устранению тех моментов, которые вызывают недопонимание между государством и плательщиком. Нужно документ структурировать и устранить те погрешности, которые сегодня мешают его применять, но подходы к этому должны быть взвешенными. Плательщики сами знают те узкие места, которые надо отрегулировать. Вот на этом и сосредоточена работа", - заявила она.

Эксперт сообщила, что Ассоциация налогоплательщиков внесла уже более 50 предложений на рассмотрение рабочей группы. "В том числе и таких, которые мы выносим на обсуждение уже не в первый раз. В частности, это предложение по изменению структуры самого кодекса", - пояснила она.

Член правления уточнила, что ассоциация предлагает сделать в виде отдельной части Налогового кодекса словарь терминов и определений. "Чтобы субъекты не искали по разным статьям кодекса эти термины, а был четкий и понятный глоссарий. Сегодня Налоговый кодекс содержит норму, что те понятия, которые не раскрыты в самом документе, применяются в том значении, в котором они содержатся в других отраслях права. И иногда изменения в других отраслях права, в том числе и в подзаконных актах, когда меняется или дополняется какое-то понятие, не соотносятся с тем, что есть в кодексе. И это влечет правовые последствия для плательщиков. Мы хотим четкого понимания обеими сторонами - и государством, и плательщиком - того, какие понятия применяются при налогообложении", - констатировала она.

Наталья Звороно также рассказала, что эксперты ассоциации вносили предложения по корректировке системы упрощенного налогообложения. "Вернее, упрощению не самой системы, а изложения главы по упрощенной системе налогообложения, чтобы она была абсолютно понятной и не вызывала путаницы у плательщиков. Сегодня ее изложение достаточно сложное, есть много исключений при применении системы упрощенного налогообложения, которые надо обобщить, может быть, унифицировать", - подчеркнула она.

Эксперт также отметила, что были внесены предложения, которые направлены на унификацию налогового и бухгалтерского учета для правильного понимания и формирования затрат по налогу на прибыль. Кроме того, были комплексные предложения по системному подходу к трансфертному налогообложению.

Как сообщалось, законопроект, предусматривающий комплексную корректировку Налогового кодекса, должен быть внесен на рассмотрение правительства в июне текущего года. Главе государства его представят до 1 сентября 2018 года.

Возможность подключиться к работе над новым проектом Налогового кодекса предоставлена и плательщикам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. Направить свои предложения по изменению норм кодекса для рассмотрения на заседаниях специальной межведомственной рабочей группы можно на электронный адрес главного управления налоговой политики и доходов бюджета taxes@minfin.gov.by. Информация об этом размещена на официальном сайте Министерства финансов.-0-