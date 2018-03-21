Подходы к сохранению и укреплению семейных ценностей в Беларуси и России совпадают - Суриков

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подходы к решению вопросов сохранения и укрепления семейных ценностей, формированию политики в этой области в Беларуси и России полностью совпадают. Об этом сообщил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Александр Суриков на открытии Регионального симпозиума по вопросам разработки научно обоснованной семейной политики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы отмечаем полное совпадение российского и белорусского подходов к ставшей весьма актуальной в Европе проблематике по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей. Это нашло отражение в ряде наших совместных акций, в том числе и на международных площадках. Важна в этом смысле комплексная совместная работа российских и белорусских дипломатов в ООН. Это касается и Генеральной ассамблеи, и различных структурных подразделений", - сказал Александр Суриков.

В Беларуси в минувшем году было проведено исследование по методологии программы "Поколение и гендер" под названием "Беларусь: структура семьи, семейные отношения, рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях". Это стало возможным благодаря реализации проекта международной технической помощи "Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь" с бюджетом в $1,14 млн. Причем финансирование велось не только ЮНФПА и ЮНИСЕФ. Вклад правительства Российской Федерации составил $900 тыс. А представители ряда научно-исследовательских структур России помогали непосредственно в реализации мероприятий проекта.

Анализ полученных в ходе исследования результатов должен поспособствовать совершенствованию обоснованной демографической политики в Беларуси. Полученный двухтомник в конце 2018 года станет дорожной картой при формировании семейной и демографической политики по созданию благоприятных условий для формирования семьи, отвечающих потребностям и жизненным ситуациям молодых женщин и мужчин. Будут предусмотрены варианты инвестиций в систему ухода за детьми, механизмы стимулирования более широкого участия мужчин в этом процессе и в работе по дому и другие вопросы.

Региональный симпозиум по вопросам разработки научно обоснованной семейной политики "Применение результатов исследования "Поколения и гендер" в странах - членах ЕЭК ООН" проходит в Минске 21-22 марта. Его организаторами выступают ЮНФПА, ЕЭК ООН, правительство Беларуси. Форум экспертов из Беларуси, России, Австрии, Нидерландов, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии направлен на укрепление связей между учеными, разработчиками стратегий, органами госуправления и другими заинтересованными сторонами. Он будет способствовать обмену информацией и передовым опытом разработки, реализации и мониторинга семейной политики, позволит определить принципы разработки и совершенствования семейной политики в регионе.-0-