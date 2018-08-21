Проект по обмену опытом между учителями Беларуси и России начнется в сентябре

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые учителя Беларуси и России смогут перенять опыт друг друга, повысить мотивацию и совершенствовать педагогическое мастерство благодаря долгосрочному международному проекту "Созвездие Пеликана", инициатором которого выступила Смоленская областная организация "Российского союза молодежи", сообщил корреспонденту БЕЛТА ее председатель Евгений Захаренков.

Проект стартует в сентябре текущего года, а завершение его намечено на октябрь 2019-го. Он состоит из серии последовательных и связанных друг с другом мероприятий и образовательных блоков, которые будут проходить на территории двух стран. Это мастер-классы от ведущих экспертов и учителей (победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства) России и Беларуси, форсайт-сессии (технология в помощь организациям для определения желаемого будущего и инструментов и плана его достижения), IT-форумы, интерактивные занятия, занятия инженерно-прикладного и социально-гуманитарного профиля: робототехника, инженерия, физика, экономика, правоведение, филология и т.д.

"Пеликан считается символом педагогического служения, поэтому совместный проект носит название "Созвездие Пеликана". Он адресован учителям школ двух соседних стран. У России и Беларуси различные подходы к образованию, а значит, педагогам есть о чем поговорить друг с другом, - отметил Евгений Захаренков. - Общение пройдет в формате мастер-классов с приглашением преподавателей высших и средних учебных заведений, специалистов в области современных технологий. Будут привлечены различные субъекты Российской Федерации, не только Смоленский регион, как и в Беларуси смогут присоединиться все области. На ближайших наших мероприятиях планируем участие более 150 человек в течение двух недель. В целом, как ожидается, этот проект привлечет более трех тысяч человек".

Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.-0-