Подписание соглашения о сотрудничестве между Минобразования и МТС состоится в БЕЛТА 1 июня

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси и мобильный оператор МТС намерены продолжить плодотворное сотрудничество по реализации совместных образовательных проектов. Соответствующее соглашение на 2018-2019 годы подпишут министр образования Игорь Карпенко и генеральный директор СООО "Мобильные ТелеСистемы" Владимир Карпович. Церемония подписания документа и совместная пресс-конференция состоится 1 июня в 10.00 в пресс-центре БЕЛТА.
Впервые соглашение о сотрудничестве Министерство образования и МТС подписали в 2016 году. За это время были совместно реализованы и получили развитие такие социально значимые образовательные проекты, как "Дети в интернете", "Ответственное поведение учителей в сети", "IT-лагерь", республиканский конкурс инновационных проектов "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса".
О результатах совместных усилий в области повышения цифровой грамотности детей, родителей и педагогов, планах по развитию партнерских проектов расскажут участники пресс-конферении.
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