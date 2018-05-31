Подписание соглашения о сотрудничестве между Минобразования и МТС состоится в БЕЛТА 1 июня

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси и мобильный оператор МТС намерены продолжить плодотворное сотрудничество по реализации совместных образовательных проектов. Соответствующее соглашение на 2018-2019 годы подпишут министр образования Игорь Карпенко и генеральный директор СООО "Мобильные ТелеСистемы" Владимир Карпович. Церемония подписания документа и совместная пресс-конференция состоится 1 июня в 10.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Впервые соглашение о сотрудничестве Министерство образования и МТС подписали в 2016 году. За это время были совместно реализованы и получили развитие такие социально значимые образовательные проекты, как "Дети в интернете", "Ответственное поведение учителей в сети", "IT-лагерь", республиканский конкурс инновационных проектов "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса".

О результатах совместных усилий в области повышения цифровой грамотности детей, родителей и педагогов, планах по развитию партнерских проектов расскажут участники пресс-конферении.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-