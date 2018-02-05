Подписные тиражи некоторых печатных изданий в 2017 году возросли - Карлюкевич

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписные тиражи некоторых печатных изданий в 2017 году возросли, сообщил на коллегии Министерства информации руководитель ведомства Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, в течение 2017 года наблюдалась тенденция снижения тиражей у большинства государственных печатных СМИ, особенно журналов. При этом динамика подписки на государственные республиканские газеты положительная. У ряда изданий подписные тиражи на 1 января текущего года по сравнению с 1 января 2017 года несколько возросли.

Увеличились подписные тиражи газет "Знамя юности", "Сельская газета", "Рэспублiка", "Вместе!". Журнал "Родная прырода" увеличил подписку более чем на 11%. Произошло снижение подписных тиражей у журналов "Мастацтва", "Журналист", "Вясёлка", "Роднае слова", "Бярозка", "Алеся", Журнала специального назначения. Снизился общий разовый тираж газет "Народная газета", "Звязда", "Зорька", "Спортивная панорама".

Тенденция снижения тиражей в целом характерна для печатных СМИ, проявилась в прошлом году и в сегменте местной прессы.

При этом новый импульс получило развитие мультимедийной составляющей, в первую очередь развитие интернет-ресурсов, работа в социальных сетях печатных СМИ. В частности, у газеты "СБ. Беларусь сегодня" количество посетителей интернет-портала значительно выросло.-0-