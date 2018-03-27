Подростки не ведутся на интернет-предложения заработать на распространении наркотиков - МВД

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подростки не ведутся на интернет-предложения заработать на распространении наркотиков. Об этом заявила журналистам заместитель начальника первого управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси Екатерина Шелегова, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель МВД констатировала, что интернет остается самой популярной площадкой для распространения наркотиков. К противоправной деятельности путем психологического давления, шантажа злоумышленники пытаются привлекать подростков. Детям также предлагают денежное вознаграждение. "Но ребята на эту замануху не клюют. Благодаря правовому просвещению, подростки знают, какое серьезное наказание влечет за собой распространение наркотиков", - сказала Екатерина Шелегова.

В МВД отмечают и другие позитивные тенденции. Так, с 2015 года в стране не регистрировалось ни одного факта гибели подростка от передозировки. Среди взрослых количество передозировок в 2017 году снизилось вдвое по сравнению с 2016-м.

Екатерина Шелегова обратила внимание, что в 2015-2017 годах в Беларуси был ограничен доступ к 54 сайтам, содержащим сообщения и материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков. За эти же три года на территории страны прекращена деятельность 256 интернет-магазинов. За совершение преступлений, связанных с распространением наркотиков в интернете, за это время возбуждено более 1,5 тыс. уголовных дел.-0-