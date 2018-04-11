11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подтопления паводковыми водами зафиксированы в 12 районах Беларуси, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В результате подъема уровней воды в реках Ордышевка, Лучоса, Птичь, Припять, Хоропуть, Днепр, Неман, Сож, Вихра, Реста, Проня, Друть, Бяседь в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях остаются подтопленными 190 подворий, 7 дачных домов, 18 подвалов жилых домов и 76 хозяйственных построек, 18 участков дорог и 7 низководных мостов. "Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено, ведется постоянный мониторинг паводковой ситуации", - проинформировали в МЧС.

За минувшие сутки поступили сообщения о подтоплении паводковыми водами в Витебской области: от реки Ордышевка - одного низководного моста возле д. Кучинщина Лиозненского района, от реки Лучоса - одного участка грунтовой дороги к д. Александрия Сенненского района. В Минской области подтоплены водой Немана 20 подворий в д. Новый Свержень Столбцовского района и 7 подворий в Столбцах.

Следить за обстановкой с подтоплениями можно на интерактивной карте на сайте БЕЛТА и Министерства по чрезвычайным ситуациям.-0-