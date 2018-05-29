Подведены итоги конкурса на лучшее освещение межнациональных и межконфессиональных отношений

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги республиканского конкурса на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Беларуси и сотрудничества с соотечественниками за рубежом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

По итогам конкурса за высокопрофессиональное освещение темы жюри решило наградить в номинации "Печатные СМИ и информационные агентства" дипломом Министерства информации Беларуси I степени и первой премией редакцию газеты "Перспектива" (Гродно); дипломом Министерства информации II степени и второй премией редакцию "Свислочской газеты", дипломом III степени и третьей премией "Лідскую газету".

В номинации "Телевизионные и радиовещательные СМИ" отмечены: дипломом Министерства информации Беларуси I степени и первой премией - Национальная государственная телерадиокомпания; дипломом II степени и второй премией - Телерадиовещательный канал "Гродно Плюс"; дипломом III степени и третьей премией - редакция телепрограммы "Вектор ТВ" (Новополоцк).

Кроме того, за высокопрофессиональное освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога и сотрудничества с соотечественниками за рубежом награждены дипломами Уполномоченного по делам религий и национальностей и специальными призами газета "Навіны Палесся" (Столин); газета "Лунінецкія навіны"; "Бераставіцкая газета"; телерадиовещательный канал "Гродно Плюс"; газета "Пламя" (Кореличи); газета "Светлый путь" (Сморгонь) и многие другие.-0-