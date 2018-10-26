Поезд БЖД, который из-за наводнения не смог прибыть в Адлер, выехал обратно в Минск

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд международных линий №302/301 Минск – Адлер - Минск формирования Белорусской железной дороги, который из-за наводнения в Краснодарском крае России не смог прибыть в конечный пункт назначения, прибудет в Минск 27 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

"Поезд был остановлен на станции Энем-2 25 октября в 5.46, обратно в Минск он отправился вечером в 20.57. В настоящее время поезд следует по расписанию, в Минск он прибудет 27 октября в 17.40", - сообщили в БЖД.

Как сообщалось ранее, из-за неблагоприятных погодных условий было ограничено движение поездов на Северо-Кавказской железной дороге. Российская железная дорога организовала доставку пассажиров другими видами транспорта до станций назначения. Этой возможностью воспользовалась и часть пассажиров поезда №302, остальные вернутся в Минск в субботу, 27 октября, поездом БЖД.

По 28 октября продажа проездных документов на поезда №302/301 Минск - Адлер - Минск, а также на поезда №359/360 Калининград - Адлер формирования РЖД будет осуществляться до станции Ростов.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в расписании движения поездов.

Более подробную информацию можно узнать в железнодорожных кассах, по телефону справочной службы 105, а также на сайте БЖД.-0-