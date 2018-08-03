Поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига начнет курсировать с 28 сентября

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд четырех столиц Киев-Минск-Вильнюс-Рига начнет курсировать с 28 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

ПАО "Укрзализныця" по согласованию с железнодорожными администрациями Беларуси, Литвы и Латвии с 28 сентября назначен поезд № 31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига. Он будет отправляться со станции Киев-Пассажирский 28 сентября, 4, 12,18, 26 октября, 2, 8, 16, 22, 30 ноября и 6 декабря в 13.42, прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 23.35 (время отправления из столицы Беларуси - 00.02 следующих суток), на станцию Вильнюс - 04.25 (время отправления 04.30). На конечную станцию Рига-Пассажирская поезд прибудет в 09.05.

Со станции Рига-Пассажирская поезд отправится 29 сентября, 5, 13,19, 27 октября, 3, 9, 17, 23 ноября, 1 декабря и 7 декабря в 11.10. В Вильнюс он прибудет в 15.48 (время отправления - 15.53), на станции Минск-Пассажирский поезд остановится в 20.17 (отправится в 20.47). На станцию Киев-Пассажирский новый поезд будет прибывать в 06.42 30 сентября, 6, 14,20, 28 октября, 4, 10, 18, 24 ноября, 2 декабря и 8 декабря.

Реализация проездных документов будет осуществляться за 45 суток до отправления поезда.

Более подробно с расписанием движения поезда № 31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига можно ознакомиться на официальном сайте БЖД, а также по телефону справочной службы 105.-0-