Погода в минус - джекпот "Спортлото 6 из 49" в плюс! На кону около 1500 000 рублей!

Зима уже перешагнула через свой меридиан, а джекпот
Но пока 6 угаданных цифр для многих все еще остаются огромной мечтой, Сергей из Бреста угадал в 487 тираже 5 чисел и выиграл более 6 680 рублей! Уже в эту среду счастливчик приедет в минский офис компании
А вот Филиппов Вячеслав Михайлович из Минска шел к своей мечте, крупному выигрышу, около 10 лет. И, как известно, если чего-то очень сильно захотеть и верить, все обязательно получится. Вот и Вячеславу Михайловичу повезло в игре
Всего за 2 прошедшие недели победители игр
Более 56 000 рублей получили победители игры
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