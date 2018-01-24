Погода в минус - джекпот "Спортлото 6 из 49" в плюс! На кону около 1500 000 рублей!

Зима уже перешагнула через свой меридиан, а джекпот "Спортлото 6 из 49" уверенными шагами двигается в сторону рекордной отметки в полтора миллиона.

Но пока 6 угаданных цифр для многих все еще остаются огромной мечтой, Сергей из Бреста угадал в 487 тираже 5 чисел и выиграл более 6 680 рублей! Уже в эту среду счастливчик приедет в минский офис компании "Спорт-пари" за получением своего долгожданного выигрыша.

А вот Филиппов Вячеслав Михайлович из Минска шел к своей мечте, крупному выигрышу, около 10 лет. И, как известно, если чего-то очень сильно захотеть и верить, все обязательно получится. Вот и Вячеславу Михайловичу повезло в игре "БЛИЦ" . 12 января он выиграл более 10 400 рублей! Победитель рассказывает, что любит игры компании "Спорт-пари" за их динамичность и возможность самостоятельного выбора чисел. Свою счастливую ставку он сделал в магазине "Простор" по ул. Уборевича, 176.

Всего за 2 прошедшие недели победители игр "Спорт-пари" получили более 484 000 рублей!

Более 56 000 рублей получили победители игры "Спортпрогноз" , более 163 000 выплачено в "БЛИЦ" . Победители популярной игры "КЕНО" разделили между собой более 140 000 рублей. А вот в "Спортлото 5 из 36" было выплачено более 26 000 рублей!

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