1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники Беларуси и Кыргызстана будут развивать сотрудничество в подготовке кадров и техобеспечении, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

В Минске проходит рабочая встреча руководителей пограничных ведомств Беларуси и Кыргызстана. "Стороны обсудили состояние обстановки на границах обеих стран, оценили имеющиеся тенденции развития, а также угрозы и проблемные вопросы, которые оказывают влияние на состояние пограничной безопасности. Во время встречи отмечена необходимость развития сотрудничества в рамках двухстороннего формата - с целью обмена опытом в области охраны границы и совершенствования пограничной инфраструктуры. Отдельное внимание уделено изучению опыта пограничной службы Беларуси в области организации охраны границы, пограничного контроля, подготовки кадров, кинологии", - проинформировали в Госпогранкомитете.

По результатам встречи стороны договорились развивать двухстороннее сотрудничество по направлениям оперативно-служебной деятельности, подготовке кадров и техническому обеспечению пограничных ведомств. Руководители ведомств подписали соответствующий протокол.-0-