Пограничники Беларуси и Латвии будут уделять особое внимание нелегальной миграции

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники Беларуси и Латвии будут уделять особое внимание ситуации с нелегальной миграцией. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в городском поселке Мир состоялась рабочая встреча руководителей пограничных ведомств Беларуси и Латвии. Анатолий Лаппо и Нормундс Гарбарс обсудили ситуацию на белорусско-латвийской границе в текущем году. "Стороны подтвердили общую заинтересованность в сохранении высокой интенсивности проводимых совместных мероприятий. По результатам встречи достигнута договоренность уделять особое внимание мониторингу ситуации по вопросам нелегальной миграции и незаконного перемещения товарно-материальных ценностей на совместном участке границы", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Главы ведомств оценили обстановку на границе как стабильную и контролируемую. "Отмечен высокий уровень координации действий между Полоцким пограничным отрядом и Даугавпилским управлением, - подчеркнули в Госпогранкомитете. - В сравнении с аналогичным периодом 2017 года наблюдается снижение количества фактов противоправной деятельности по всем показателям: незаконной транзитной миграции, перемещения товаров и многим другим".

Несмотря на рост потока людей и транспорта, которые пересекают белорусско-латвийскую границу, обеспечивается ритмичное функционирование пунктов пропуска. Высокую эффективность сотрудничества показывает совместная пограничная операция "Кордон-2018".

Нормундс Гарбарс и Анатолий Лаппо

Отмечена также важность совместной инициативы в реализации проекта "Повышение эффективности охраны белорусско-латвийской зеленой границы". По мнению Анатолия Лаппо и Нормундса Гарбарса, один из положительных итогов подобной работы в 2018 году - обучение белорусских пограничников использованию техсредств охраны границы, закупленных по проекту международной технической помощи флагманской инициативы Евросоюза "Партнерство ради мобильности".-0-