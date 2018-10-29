Пограничники СНГ обсудят ситуацию на внешних границах Центрально-Азиатского региона

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета командующих Пограничными войсками пройдет в Бишкеке 14 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Основное внимание члены совета уделят рассмотрению вопросов, связанных с оценкой и анализом обстановки, складывающейся на внешних границах государств СНГ Центрально-Азиатского региона, подведением итогов деятельности совета в этом году и определением приоритетных задач на 2019-й, обсуждением результатов проведения совместных специальных пограничных операций и вопросами их организации на очередной период.

Совет командующих также планирует принять решение о преобразовании одного из временных рабочих органов - Координационного научного совета в Координационный совет по науке и образованию, что позволит вывести его работу на качественно новый уровень. Кроме того, будут рассмотрены вопросы, касающиеся нормотворческой и научно-исследовательской деятельности, принят ряд решений организационного и кадрового характера.

Как ожидается, в заседании Совета командующих примут участие делегации девяти пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, руководство ряда взаимодействующих органов Содружества и рабочих структур международных организаций: Исполнительного комитета, Антитеррористического центра, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений, Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

Учитывая, что повестка дня предстоящего заседания содержит блок вопросов, связанных с подготовкой кадров и дальнейшим развитием ветеранского пограничного движения на пространстве Содружества, на заседание приглашены представители базовой организации государств СНГ в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров руководящего состава в пограничной сфере - Пограничной академии ФСБ России и Координационного совета Международного союза общественных объединений ветеранов пограничной службы.-0-