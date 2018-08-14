Поисково-спасательный отряд МЧС проходит переаттестацию по международным стандартам

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поисково-спасательный отряд МЧС проходит переаттестацию по стандартам Международной консультативной группы ООН по поиску и спасению (INSARAG), сообщили БЕЛТА в министерстве.

Оценку действий белорусских спасателей 14-17 августа проводит независимая аттестационная комиссия, в составе которой представители Австрии, Великобритании, Германии, Омана, Польши, Чехии, а также Международной организации кинологов и Секретариата INSARAG. Также 28 человек из Азербайджана, ОАЭ, Омана, России, Украины, а также Организации Североатлантического Договора принимают участие в качестве наблюдателей.

Специалисты INSARAG встретились с первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Александром Худолеевым и посетили Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Переаттестация проходит каждые пять лет для подтверждения соответствия стандартам организации и новым международным методологиям проведения поисково-спасательных операций. Белорусский поисково-спасательный отряд на базе Республиканского отряда специального назначения (РОСН) МЧС впервые прошел аттестацию в 2013 году.

Аттестационные учения представляют собой имитацию международной операции по проведению поисково-спасательных работ после разрушительного землетрясения в максимально приближенных к реальности условиях. В полной мере демонстрируется вся процедура международного реагирования.

Белорусский поисково-спасательный отряд включает в себя 63 спасателя, 4 поисковые собаки и 4 единицы техники со специализированным оборудованием, которые могут автономно находится в зоне чрезвычайной ситуации до 10 суток. Оснащенность и уровень подготовки спасателей позволяет позиционировать РОСН как отряд тяжелого класса.

Аттестация поисково-спасательных отрядов была введена в 2005 году, так как крупные чрезвычайные ситуации трансграничного масштаба показали, что участие неподготовленных подразделений в международных спасательных операциях не позволяет спасателям слаженно работать вместе и эффективно оказывать помощь пострадавшему государству.-0-