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Поисково-спасательный отряд МЧС прошел переаттестацию по стандартам INSARAG

Общество 17.08.2018 | 14:25
Фото МЧС
Фото МЧС

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поисково-спасательный отряд МЧС Беларуси, созданный на базе Республиканского отряда специального назначения МЧС, прошел переаттестацию по стандартам Международной консультативной группы ООН по поиску и спасению (INSARAG). Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Переаттестация проходила с 14 по 17 августа. "Оценку действий белорусских спасателей провела независимая аттестационная комиссия в составе девяти человек, состоящая из представителей аварийно-спасательных ведомств Австрии, Великобритании, Германии, Омана, Польши, Чехии, а также Международной организации кинологов и Секретариата INSARAG. Кроме того, в качестве наблюдателей участие принимали 28 человек - представители Азербайджана, ОАЭ, Омана, России, Украины, а также НАТО", - проинформировали в МЧС.

Во время учений в условиях максимально приближенных к реальности выполнялась международная операция по проведению поисково-спасательных работ после разрушительного землетрясения. В соответствии со сценарием, произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла с эпицентром на глубине 10 км. В результате большое количество зданий было разрушено, около 2 тыс. человек погибли, более 100 тыс. пропали без вести, свыше 500 тыс. остались без жилья. Страна направила в ООН запрос о международной помощи по ликвидации последствий землетрясения, на который откликнулся белорусский поисково-спасательный отряд.

"В полной мере была продемонстрирована вся процедура международного реагирования. Проводились оповещение, сбор и мобилизация белорусского отряда. Был обеспечен его перелет в пострадавшую страну, а также прохождение таможенного и пограничного контроля, обсуждение оперативной обстановки с местными властями, установка и работа центра приема/отправки поисково-спасательных отрядов и международного координационного полевого штаба. Далее был поставлен базовый лагерь, и белорусские спасатели 36 часов непрерывно выполняли работы в разрушенных зданиях, спасали пострадавших из-под завалов и оказывали им помощь", - рассказали в МЧС.

Переаттестацию подобные отряды проходят каждые 5 лет для подтверждения соответствия стандартам организации и новым международным методологиям проведения поисково-спасательных операций. Белорусский поисково-спасательный отряд на базе РОСН МЧС впервые прошел такую аттестацию в 2013 году.

Отряд включает в себя 63 спасателя, 4 поисковых собаки и 4 единицы техники со специализированным оборудованием, которые могут автономно находиться в зоне чрезвычайной ситуации до 10 суток. Он оснащен специальным аварийно-спасательным оборудованием, в том числе мощными гидродинамическими пилами и отбойниками, гидравлическим оборудованием, спутниковыми терминалами и телефонами, а также автомобилями повышенной проходимости. Подготовка спасателей ведется с учетом особенностей международного реагирования на чрезвычайные ситуации, специалисты владеют английским языком. Оснащенность и уровень подготовки спасателей позволяют позиционировать РОСН как отряд тяжелого класса.-0-

Фото МЧС

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МЧС, ООН, учения
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