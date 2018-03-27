Показное батальонное тактическое учение с боевой стрельбой проходит в силах спецопераций ВС Беларуси

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показное батальонное тактическое учение с отдельным парашютно-десантным батальоном 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады проходит 27-29 марта в силах специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
В мероприятии задействовано более 500 военнослужащих, 50 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также беспилотные летательные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы.
Согласно замыслу, в ходе учения будут отработаны учебно-боевые задачи по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований в целях стабилизации обстановки в назначенном районе ответственности. Учебные элементы будут выполняться в темное время суток в условиях сложной радиоэлектронной обстановки. Также военнослужащие проведут десантирование вооружения и грузов на парашютной платформе П-7 с многокупольной системой МКС-5-128Р.-0-
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