Показное тактическое учение проходит на полигоне Обуз-Лесновский

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показное тактическое учение с 19-й гвардейской отдельной механизированной бригадой Северо-западного оперативного командования под руководством заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Сергея Потапенко проводится на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский с 23 по 27 апреля, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Всего в учении задействовано более 1 тыс. человек личного состава, около 34 танков, 50 боевых бронированных машин и 15 орудий артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Учебные цели учения - совершенствование практических навыков должностных лиц соединений и воинских частей в управлении штатными и приданными подразделениями в ходе подготовки обороны и ведении оборонительных действий в условиях напряженной, быстро меняющейся обстановки, а также организация и проведение мероприятий всестороннего обеспечения в интересах выполнения учебно-боевых задач.

Во время учения в том числе будут отработаны вопросы ведения специальных действий по усилению участка государственной границы совместно с подразделениями органов пограничной службы.-0-