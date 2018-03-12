Покупки в интернете совершают 44% белорусов

12 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Интернет-покупки совершают 44% белорусов. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова, передает корреспондент БЕЛТА.
"44% белорусов покупают товары в интернете. Причем активно развивается трансграничная интернет-торговля. Так, 21% покупателей приобретает товары в Китае, 11% - в России", - сказала Ирина Барышникова.
Основную часть интернет-покупок составляют непродовольственные товары - 80,8%. Преимущественно белорусы покупают бытовую технику, одежду и обувь, товары для дома, спортивные товары, автозапчасти. "Ассортимент покупаемых в интернете товаров постоянно расширяется", - отметила она.
По состоянию на 1 января 2018 года в торговом реестре зарегистрировано 16 тыс. 175 интернет-магазинов, из которых более 51% принадлежат индивидуальным предпринимателям.-0-
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