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Полетать на тарзанке через Свислочь и танцевать до полуночи под джаз Нино Катамадзе - 100 дел на новой "Тбилисобе"

Общество 30.08.2018 | 17:00
Тбилисоба-2018 Новости темы Тбилисоба-2018
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1 сентября в Минске в четвертый раз пройдет грузинский фестиваль "Тбилисоба". В этом году белорусам покажут новую Грузию, которая вдохновляет жить на все 100. Накануне большого праздника в Верхнем городе "Боржоми" подготовил список дел, который подскажет, как за один день обойти все самые необычные фестивальные площадки и получить максимум удовольствий от еды, музыки, танцев, путешествий, активных игр и т.д.

ПОПРОБОВАТЬ КУХНЮ ВСЕХ 12 РЕГИОНОВ ГРУЗИИ. Знакомство с гастрономическими удовольствиями новой "Тбилисобы" начните с порции супа-харчо, хинкали с мясом и баночки "Боржоми", которую можно взять в специальном водном баре, а на десерт закажите домашнюю чурчхелу. В этом году на фуд-корте больше 20 кафе и ресторанов, грузинские блюда подают на верандах сразу 10 заведений Верхнего города, хорошее вино - в выездных барах TAMADA и TELIANI VALLEY. Все уже пробовали? Добро пожаловать в "Ночной гастродворик" в переулке по улице Герцена, где белорусские шеф-повара будут готовить блюда всех 12 регионов Грузии до 2.00.

ПРОКАТИТЬСЯ НА ТАРЗАНКЕ ЧЕРЕЗ СВИСЛОЧЬ. Парк активных развлечений "Боржомиленд" - это около дюжины аттракционов в Верхнем городе, которые невозможно попробовать в другое время. Взобраться на вершину скалодрома "Казбек", поймать волну на занятиях по мини-серфингу и, конечно, прокатиться на троллее через Свислочь. Скоростной спуск обойдется в 10 рублей в любое время с 12.00 до 20.00 и бесплатно - в счастливые "часы" от "Боржоми", о которых объявят на фестивале.

УВИДЕТЬ БАТТЛ БРЕЙКЕРОВ И ГРУЗИНСКИХ ТАНЦОРОВ. За колоритом Старого Тбилиси предлагаем отправиться в уголок диаспоры "Мамули" на арт-террасе. Интерактивная выставка покажет, какие костюмы носили и какие песни пели грузины 100 лет назад. Увидеть микс старой и новой культуры можно на Дэнс-сцене на Зыбицкой, где в 15.30 на танцевальный баттл брейкеры вызовут грузинских танцоров, исполнителей лезгинки и картули.

КУПИТЬ НОСКИ С ВЫШИТЫМИ ХИНКАЛИ. Грузия славится своими мастерами, а также специями, сладостями и вареньем. Выбирать сувениры советуем на фестивальном маркете, где можно найти чурчхелу, мыло ручной работы или что-то веселее, например, носки с вышитыми хинкали. И стильно, и по-грузински.

СОСТАВИТЬ МАРШРУТ ПО ГРУЗИИ… Вдохновят на путешествия по Грузии фудхантер Koko.by, модель Екатерина Коба, основатель "Мозгобойни" Александр Ханин, известные белорусские блогеры и другие. Во время "Турбазара" гости составят личный топ-10 мест, обязательных для посещения в Грузии, и помогут составить маршрут - самолетом "Белавиа", автобусным туром или на личном авто. Окончательно убедят в правильности поездки в Грузию винные мастер-классы "TAMADA".

… И ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ СРАЗУ С ФЕСТИВАЛЯ. Получить бесплатную путевку с белорусской "Тбилисобы" в Грузию можно во время специального кастинга в Каретном дворике. Для этого нужно выйти на сцену и за одну минуту убедить жюри, что больше остальных мечтаете подняться в Кавказские горы или танцевать с грузинами на местной "Тбилисобе". Поторопитесь, регистрация на кастинг откроется в 14.30 и только для первых 100 человек.

СЫГРАТЬ В ФУТБОЛ С ЭКС-ФУТБОЛИСТОМ "МИЛАНА". На детской зоне "Боржомиленда" будет много футбола, и это не удивительно, гостем "Тбилисобы" станет экс-футболист "Милана" Каха Каладзе. В Минск он приедет в статусе мэра Тбилиси, но во время прогулки по Верхнему городу вряд ли откажет себе в удовольствии ударить по мячу. Играют здесь в мини-футбол, уличную "панну", бампербол, а также обучают трюкам в футбольном фристайле.

СДЕЛАТЬ СЕЛФИ НАД ГОРОДОМ. На площади Свободы "Боржоми" установит 10-метровую вышку для селфи, как раз напротив главной сцены. По очереди гостей будут поднимать на высоту, чтобы те делали фотографии на фоне многотысячной толпы или Верхнего города в лучах закатного солнца. На хороший кадр будет одна минута.

ПОСМОТРЕТЬ ГРУЗИНСКИЕ КОРОТКОМЕТРАЖКИ. В Монастырском дворике с 21.00 показывают грузинское кино. В программе - три короткометражки про любовь, традиции и музыку. После показа можно отправиться в соседний Каретный дворик и послушать уличных артистов "Пешеходки". Или заглянуть в Музыкальный переулок, где "оживут" картины грузинского художника Нико Пиросмани и его самобытной коллеги белоруски Алены Киш.

УСЛЫШАТЬ НИНО КАТАМАДЗЕ. Грузинское многоголосье прозвучит в исполнении ансамбля "Грузинские голоса", а танцы горцев покажут артисты одного из самых титулованных этно-коллективов "Эрисиони". С наступлением темноты на сцену выйдет легенда мирового джаза Нино Катамадзе. Именно под ее чарующие композиции предлагаем завершить вечер в Верхнем городе. Концерт Нино Катамадзе & Insight начнется в 22.00.

Организаторами фестиваля "Тбилисоба" выступают Мингорисполком, посольство Грузии в Республике Беларусь, мэрия Тбилиси, грузинское общество "Мамули" и ТМ "Боржоми".

ГДЕ: Верхний город (пл. Свободы, ул. Зыбицкая и окрестности).

КОГДА: 1 сентября (суббота).

ВО СКОЛЬКО: с 12.00 до 2.00.

ФЕСТИВАЛЬ ТБИЛИСОБА 2018

ЖИВИ НА ВСЕ 100

ГЛАВНАЯ СЦЕНА 12.00 - 24.00

13.30 - 15.00 Выступление грузинских и белорусских артистов.

15.00 - 15.30 Официальное открытие фестиваля.

15.30 - 17.00 Солисты оркестра "Тбилиси Биг-Бэнд" (Майя Бараташвили, Георгий Сухиташвили, Нестан Джибладзе, Мариам Эбралидзе, Теимураз Саджаиа), ансамбли "Эрисиони" и "Грузинские голоса" (Грузия).

17.00 - 20.30 ПЕРЕРЫВ.

20.30 - 22.00 Оркестр "Тбилиси Биг-Бэнд", ансамбли "Грузинские голоса" и "Эрисиони" (Грузия).

22.00 - 23.30 Нино Катамадзе & Insight (Грузия).

ТУРБАЗАР. ПУТЕШЕСТВИЯ В ГРУЗИЮ 13.00 - 20.00

13.00 - 20.00 Виртуальная прогулка по Грузии с ORBI GROUP.

13.00 - 20.00 Маркет путешествий. Бронируем необычные туры и летим с "Белавиа".

13.00 - 13.30 Гастрогид BORJOMI: в поисках правильного хачапури.

Гости ток-шоу: фудхантер Koko.by, бренд-шеф ресторана "Тифлисъ" Кэти Сирадзе, основатель бренда Krasa Анна Кулакова, туроператор "Ростинг".

13.30 - 14.00 Секретные места Грузии от местных.

Гости ток-шоу: представитель сообщества "Мамули" Наталья Озашвили, основатель Gruzin.by Юка Куст, туроператоры Time Voyage и AnitaBy.

14.00 - 14.30 Грузия - родина вина.

Гости ток-шоу: бренд-амбассадор TAMADA Кетеван Кенкишвили, певец и сооснователь турагенства Saperavi.by Габриель Купатадзе, туроператор "Альфа-Тур".

14.30 - 16.30 Винные мастер-классы TAMADA.

14.30 - 15.00 От гор до моря: активные развлечения в Грузии.

Гости ток-шоу: основатель "Мозгобойни" Александр Ханин, PR-директор PRCI Дарья Кириленко, белорусские блогеры.

15.00 - 17.00 Кастинг: разыгрывается тур в Грузию. Участвуют первые 100 человек. 17.30 - 19.00 Винные мастер-классы TAMADA.

ФУДКОРТ 12.00 - 24.00

20 выездных кафе и ресторанов на фуд-корте

Традиционные и современные грузинские блюда в заведениях Верхнего города.

Водный бар BORJOMI.

Винные бары от TAMADAи TELIANI VALLEY.

НОЧНОЙ ГАСТРОДВОРИК BORJOMI 12.00 - 02.00

12.00 - 02.00 От хачапури из Аджарии до вина из Кахетии. Пробуем кухню всех 12 регионов Грузии.

23.30 - 2.00 Lounge-сет от DJ Helga.

ГРУЗИНСКИЙ МАРКЕТ 12.00 - 24.00

Чурчхела, носки с вышитыми хинкали и сувениры от грузинских мастеров

УГОЛОК ТРАДИЦИЙ. МАМУЛИ 14.00 - 20.00

Старый Тбилиси: интерактивная фотозона.

Школа каллиграфии: пишем имя по-грузински.

Фотовыставка "Виды Грузии".

Грузинский спорт: золотые моменты в фотографиях.

Музыкальная терраса: традиционные мелодии и танцы.

Боди-арт: рисуем грузинские узоры на лице и руках.

ЖИВЫЕ КАРТИНЫ 21.00 - 24.00

Виртуальный тур по творчеству Нико Пиросмани и Алены Киш от Белорусского народного банка.

БОРЖОМИЛЕНД. ПАРК АКТИВНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 14.00 - 20.00

Канатная дорога "Чиатура". Маршрут через Свислочь от Colt.by.

Скалодром "Вершина Казбека". Страхует Colt.by.

Мини-серфинг на побережье Батуми. Ловим волну с проектом Allride.

Прыжки на батутах в горах Кавказа. Берем высоту с Colt.by.

Петанк во дворах Старого Тбилиси. Играем по правилам Белорусской федерации петанка и бочча.

СКЕЙТ-ПАРК. МИНСК-ТБИЛИСИ 14.00 - 20.00

Трюки на скейтбордах, роликовых коньках и BMX. Подарки от бордшопа "Армада" и BORJOMI лучшим райдерам.

"Танцы" на лонгбордах от Podwall.by.

Тренировка на баланс-бордах B2boards.

Школа граффити Montana Cans Belarus.

ДЭНС-СЦЕНА BORJOMI 12.00 - 20.00

12.00 - 14.00 Мастер-классы по брейку, хаусу и хип-хопу от Boogie Town Minsk.

14.00 - 20.00 Танцевальные баттлы на призы бренда уличной одежды Outcast.

15.30 - 16.00 Баттл брейкеров и грузинских танцоров.

ДЕТСКАЯ ЗОНА 14.00 - 20.00

Мини-футбол. Тренировки от Академии футбола "Динамо-Минск".

Турнир по уличному футболу "панна" от Школы футбольного фристайла Legacy.

Бампербол: битвы в шарах проводит "Мир аттракционов".

Активные игры: дженга, твистер и другие.

СЕЛФИ-ВЫШКА BORJOMI 12.00 - 21.00

Фотографии с высоты птичьего полета.

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Грузия, праздник
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