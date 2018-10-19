Полеты из Минска в Баку будут выполняться 4 раза в неделю

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Авиакомпания "Белавиа" и "Азербайджанские авиалинии" (Azal) подписали двустороннее соглашение о совместной эксплуатации авиалинии (код-шеринг) Минск-Баку с 28 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белавиа".

По соглашению "Белавиа" выступит оперирующим перевозчиком, а "Азербайджанские авиалинии" - маркетинговым партнером на линии Минск-Баку-Минск. Таким образом, с 28 октября рейсы по данному маршруту будут выполняться белорусской авиакомпанией под своим кодом В2 и под кодом азербайджанского перевозчика - J2.

С переходом на зимнее расписание авиакомпания "Белавиа" увеличивает частоту выполнения полетов в Баку до 4 раз в неделю. Вылеты из Минска будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 23.15 и прибытием в Баку на следующий день в 3.35. Вылеты из Баку будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 4.35 и прилетом в Минск в 7.10.

"Авиакомпания "Белавиа" - наши давние и надежные партнеры. Прямые рейсы по маршруту Баку-Минск всегда были востребованы со стороны граждан и туристов обеих стран. Уверен, что совместные код-шер рейсы Azal и "Белавиа" станут основой для взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества", - сказал директор авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" Джамиль Манизаде.

Подписанное соглашение о совместной эксплуатации рейса Минск-Баку-Минск значительно повысит привлекательность для пассажиров двух авиакомпаний, путешествующих транзитом через аэропорты Минска и Баку, благодаря расширению стыковочной базы, расширению маркетинговых возможностей авиакомпаний по продвижению собственных продуктов. Двумя авиакомпаниями планируется существенный рост транзитных пассажиров, которые будут использовать аэропорты столиц двух государств.

"Мы очень рады продолжению и существенному расширению сотрудничества с нашим давним партнером авиакомпанией "Азербайджанские авиалинии". Мы верим, что данное сотрудничество пойдет на пользу обеим авиакомпаниям. Благодаря соглашению пассажиры обеих авиакомпаний получат больше вариантов и возможностей для путешествий, а также смогут воспользоваться наиболее удобными стыковками и приобрести билет по более привлекательной стоимости. Если ранее "Белавиа" и Azal имели возможность предложить своим пассажирам перелет только дважды в неделю между Минском и Баку, то сейчас оба перевозчика обеспечат возможность летать четырежды в неделю. Кроме этого, совместный рейс Azal и "Белавиа" укрепит прочные связи между Беларусью и Азербайджаном", - отметил генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Билеты на данный код-шеринговый рейс будут доступны к продаже на сайтах обеих авиакомпаний-партнеров.

"Азербайджанские авиалинии" - крупный авиаперевозчик и один из лидеров авиационного сообщества стран СНГ. Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает около 40 пунктов в 25 странах. В 2017 году "Азербайджанские авиалинии" перевезли более 2,2 млн пассажиров. Штаб-квартира Azal расположена в Баку в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 51 аэропорт 28 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).-0-