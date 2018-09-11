Полеты на Луну и Марс приоритетны для развития исследований - российский космонавт

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полеты на Луну и Марс приоритетны для развития космических исследований. Об этом заявил сегодня журналистам российский космонавт Павел Виноградов в кулуарах XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас многие страны включились в процесс освоения космоса. Люди уже многое умеют в космосе и знают, куда двигаться дальше. Поэтому на наше будущее в этой сфере мы смотрим очень оптимистично. Безусловно, для нас Луна, Марс - это самые приоритетные задачи. Они выполнимы технически. Мы готовимся к тому, чтобы начать реализовывать эти проекты в ближайшие 5-10 лет", - сказал Павел Виноградов.

Павел Виноградов семь раз побывал в открытом космосе. Он является самым возрастным человеком, который когда-либо работал в открытом космосе: выходил в околоземное космическое пространство в 59 лет.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. В нем участвуют более 80 космонавтов из 17 стран. Тема конгресса - "Мы созидаем космическое будущее". Сегодня утром исследователи космоса возложили цветы к монументу Победы. В течение дня в Национальной академии наук Беларуси пройдут две технические сессии, которые объединяет тема "Наше будущее в космосе".

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, - создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-