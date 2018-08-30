"Полная эйфория. В один день и внучку из роддома забрали, и квартиру выиграли!" Столичную квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Нина Маковец из Минска

Каждый человек, и взрослый, и ребенок, верит: лето - это время перемен. Кажется, вот-вот произойдет что-то невероятное. Розыгрыш 83 тура
Розыгрыш призов 83 тура состоялся во вторник, 28 августа, и уже сегодня главным победителям этого тура вручили ключи и документы от выигранных авто и квартиры в столице!
- От такой новости меня бросает сразу в холод, потом в жар, состояние полной эйфории. Как нам эта квартира была нужна! - делится своими эмоциями победительница Нина Маковец из Минска.
Нине Николаевне 66 лет, вырастила трех дочек, и все переживала, как решить квартирный вопрос младшей из них, старшие уже устроены.
- Это невероятно! Все время повторяла: "Хочу выиграть квартиру", и Боженька меня услышал, - улыбается Нина Николаевна.
Вечер 28 августа в этой семье выдался невероятно счастливым.
- Представляете, у меня трое детей, у доченьки моей тоже недавно стало трое. Во вторник поехали забирать внучку из роддома, такие приятные хлопоты, поэтому розыгрыш
Женщина вышла на улицу немного отдохнуть, посидеть на скамейке, и в этот момент ей позвонили из студии с ошеломляющей новостью - Нина Николаевна выиграла столичную квартиру по улице Ильянская, 10. Как признается победительница, ей сразу стало плохо.
И хоть удача улыбалась женщине не раз в виде выигрыша в 5 рублей, она не уставала повторять, что хочет чего-то большего и лучшего. Даже узнавала у кассиров "Евроопт" в микрорайоне Шабаны, куда постоянно ходит за покупками, были ли среди покупателей те, кто выиграл квартиру. До розыгрыша 83 тура таких счастливчиков не было, зато сейчас - есть! Ключи от столичного жилья в руках у Нины Маковец.
- Свершилось чудо! Спасибо всей большой команде, которая подарила нам такой праздник. До этого дня у дочки не было собственного жилья. Кстати, до декретного отпуска она работала кассиром в "Евроопте", тоже играет в
Новое жилье поможет большой семье наконец-то решить квартирный вопрос. Скорее всего, приз продадут, а стоит он прилично - 60 тысяч долларов, и купят жилье больших размеров.
"От радости на улице кричала: "Ура!"
Пока в минской студии кипели страсти, определялся очередной победитель 83 тура розыгрыша
- И тут встречаю сына на улице: "Мама, срочно позвони папе! Он нервный", - вспоминает минуты после победы Людмила Мишковец.
А мужу победительницы было чего переживать: жена выиграла "Хендэ Крета" красно-перламутрового цвета, телефон разрывается от поздравлений, вот только самой победительницы дома нет.
- Узнав про выигрыш, у меня мурашки по телу побежали табуном. От радости на улице кричала: "Ура!", а мне говорили: "Тише, тише", - смеется без остановки Людмила Николаевна.
Себя она считает оптимистом по жизни, хотя иногда пессимистические нотки могут закрасться, но Людмила Мишковец быстро их гонит от себя. А вот муж ее не раз сомневался в победе в розыгрыше "Удача в придачу!".
- Супруг говорил: "До нашего Кобрина ничего не дойдет". Ну, почему нет? Я его настраивала на победу, не зря говорят, надежда умирает вместе с надеющимся. Пока мы живы, мы можем все, если сильно в это верим, - рассуждает Людмила Васильевна.
Как большой оптимист, женщина хотела выиграть квартиру для 25-летнего сына и отправить его жить в Минск. Признается, теперь у нее новая цель - столичное жилье. И никто ее не переубедит, что дважды фортуна человека не выбирает.
- В нашей семье есть машина, но кто откажется от нового внедорожника? У меня прав нет, только обязанности, и два личных водителя, выбираю под настроение, с кем поехать: с мужем или с сыном, - хохочет победительница.
Когда в Кобрине не было еще "Евроопта", семья ездила за покупками в Брест, теперь покупки делают в родном городе и в любимом магазине. Всегда берут свежее мясо, крупы и кофе.
"На новом автомобиле объездим всю страну"
- Так получилось, в нашей семье один праздник повлек за собой другой. Мы отмечали важное событие, пошли за покупками на "Евроопт", чтобы накрыть стол, и, благодаря "товару удачи", выиграли автомобиль! - рассказывает Светлана Даренских, жительница Старых Дорог.
Светлана Валерьевна работает специалистом Статусбанка, а его отделение размещено в том же здании, что и магазин "Евроопт". Как отмечает победительница, она "почти живет на работе" и рядом с супермаркетом.
- Жители нашего района везучие люди! Выиграли уже две квартиры в розыгрыше
Светлана убеждена, что такую удачу принесла ей именно Статускарта, которой она рассчитывалась за покупки в "Евроопт". В
- У мужа есть права, скоро будут и у меня. Наша семья любит путешествовать, посещать исторические и красивые места, на новом автомобиле объездим всю страну, - делится с нами Светлана Даренских. - Мы постоянно ходим в "Евроопт", очень нравится выпечка. И, вообще, все, что они делают сами, - от души и очень вкусно. В магазине работают добрые отзывчивые сотрудники. Я же вижу, как к нам за покупками едут люди из Любани, деревень Стародорожского района, их подвозит специальный автобус. А еще часто заезжают россияне и украинцы, домой они хотят привезти вкусные и качественные белорусские продукты.
Светлана говорит, ей нужно время, чтобы прийти в себя и "осознать масштаб удачи".
Кстати, Статускарта, с помощью которой Светлана выиграла автомобиль – это не просто расчетная банковская карта, она включает в себя дисконтную карту "Е-плюс" и может быть использована при покупках для получения игровых кодов в игре
"Соседи кричали с балкона: "Юлька, ты точно выиграла?"
Поселок Гатово Минского района празднует и ликует: наконец-то жителю их населенного пункта улыбнулась удача! 32-летняя уборщица Юлия Тетерина выиграла оранжевый внедорожник "Хендэ Крета".
- Это впервые, чтобы кто-то из Гатово стал победителем
У Юлии и ее мужа четверо детей на двоих, семья большая, хлопот много, эфир розыгрыша
- У мужа права есть, авто нет, мы задумывались о покупке, и вот теперь этот вопрос решен. Вы бы знали, как пищали дети от радости! Теперь в деревню можно спокойно съездить, в гости, - добавляет победительница Юлия Тетерина.
Семья часто ездит за покупками в "Евроопт" в Лошицу, когда времени в обрез - заказывает "Е-доставку". Именно она и принесла удачу многодетной семье.
- Мы продолжим играть. Это такой экстрим!
К слову, это уже 30-й автомобиль, который выиграли покупатели онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты принесли своим покупателям 3 квартиры в Минске!
"Машину не отдам никому. Раз сама таскала сумки с продуктами, значит, мне на ней ездить"
- Когда услышала по радио, что в 82 туре кто-то из Гомеля выиграл автомобиль, подумала: "Вот в наш город машина приедет, а мне ничего не досталось". А через неделю и сама победитель, - улыбается Светлана Наумова.
Светлане Александровне 41 год, работает заведующей столовой и вместе с мужем воспитывает четверо детей. Старшему ребенку 11 лет, младшему - всего годик.
- Согласитесь, приятно получать любые подарки, а такие - особенно! Больше двух лет играем в
Пока по одному каналу шел розыгрыш 83 тура, по другому большая и дружная семья смотрела новости. По телевизору показывали, как старшая дочка танцевала для первоклассников и мэра. Просмотр пришлось прерывать, чтобы услышать потрясающую новость: "Поздравляем! Вы выиграли автомобиль!"
- У нас в семье есть два автомобиля, но свой не отдам никому. Раз сама таскала сумки с продуктами, значит, мне на нем ездить, - смеется Светлана Наумова. - Исколесим весь Гомель, у детей столько кружков, что только и успевай перевозить их из одного на другой.
"В прошлом туре внедорожник выиграл мой одноклассник, а теперь я!"
- Не верится в свое счастье. А вдруг что-то изменится? - говорит 23-летняя Наталья Лещик из деревни Елка Зельвенского района.
Конечно, изменится. Теперь под окном бухгалтера будет стоять и радовать глаз внедорожник "Хендэ Крета". Водительские права Наталья получила еще пять лет назад и все это время мечтала купить собственный автомобиль.
- Если честно, не думала, что машина ко мне придет таким образом, вообще не верила в крупный выигрыш, поэтому "товары удачи" брала не всегда. Вдруг опять не повезет? А в этот раз взяла шоколадку и не ошиблась. Теперь ребенок бегает счастливый по деревне и кричит: "Мама выиграла большую-большую машину, не маленькую", - смеется Наталья Лещик.
Узнав о своей победе, молодая мама зашла на сайт
- Представляете, в прошлом туре внедорожник выиграл мой одноклассник Андрей Каленчук, а теперь я! - говорит Наталья.
В ближайшее время девушка планирует поехать к родителям в гости и показать, какая ослепительная машина теперь ей принадлежит. Правда, "выгулять" авто в свет есть еще один повод - маленький сын Натальи идет в первый класс, в субботу мальчик имеет все шансы приехать на торжественную линейку как маленький принц - на красном внедорожнике "Хендэ Крета". Пусть вся деревня порадуется за их семью!
У каждого покупателя есть шанс выиграть квартиру в Минске!
84 тур игры
Кроме того, с 27 августа по 23 сентября за покупки от 15 рублей в названных магазинах в подарок вы получите игрушку-Бонстика из новой коллекции "Легенды и мифы Беларуси". Пятая коллекция состоит из 24 персонажей, у каждого из которых своя история, уходящая корнями в далекое прошлое Беларуси. При подготовке нового сезона акции "Евроопт" тесно взаимодействовал с сотрудниками Национальной академии наук. И, конечно, маленьких поклонников Бонстиков ждет множество сюрпризов! Подробности читайте в официальных сообществах E-kids в социальных сетях и на YouTube-канале, а также на сайте
Розыгрыш призов 84 тура игры
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4318 BYN
|2.427 BYN
|2.435 BYN
|USD
|2.0799 BYN
|2.078 BYN
|2.084 BYN
|RUB
|3.0529 BYN
|3.046 BYN
|3.059 BYN