Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 августа 2018, Чт
+20°C
Переменная облачность EUR 2.4318
USD 2.0799
RUB 3.0529
Главное
Александр Суриков и Александр Лукашенко Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу - Лукашенко
Президент
Лукашенко и Путин согласовали предварительную дату встречи с участием членов правительств
Президент
Новую редакцию закона о здравоохранении планируется разработать в 2019 году
Общество
В интересах сельчан. Как конкурентная среда улучшает торговое обслуживание на селе
Общество
Беларусбанк стал национальным партнером II Европейских игр
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Новый резидент СЭЗ "Минск" будет выпускать в Фаниполе листовой пластик
15:28 Регионы
Афиша выходного дня: День белорусской письменности, "Тбилисоба" и "Вулiца Ежа"
15:24 Регионы
НАН Беларуси и "КБ Беспилотные вертолеты" будут вместе создавать новые модели техники
15:12 Общество
Мининформ: актуальность тематики и новые форматы определяют развитие конкурсов для СМИ
15:08 Общество
Конкурс по разработке цифровых решений для предприятий пройдет в Беларуси
15:00 Технологии
Могилев, Шклов, Горки и Костюковичи получили сертификаты "Город, дружественный детям и подросткам"
14:57 Регионы
Рядовой Коржич жаловался психологу на отсутствие сна и аппетита
14:54 Происшествия
В Китае запущена информплатформа для опровержения онлайн-слухов
14:39 Технологии
"Полная эйфория. В один день и внучку из роддома забрали, и квартиру выиграли!" Столичную квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Нина Маковец из Минска
14:30 Общество
Нигерийский нападающий Кехинде Фатаи перешел в минское "Динамо" из российской "Уфы"
14:28 Спорт
Скончался актер сериалов "Глухарь" и "Кадетство" Сергей Таланов
14:27 Культура
Белорусские легкоатлеты Эльвира Герман и Максим Недосеков вошли в состав сборной Европы на Континентальный кубок
14:15 Спорт
Первый звонок в Витебской области прозвенит для около 12 тыс. первоклассников
14:14 Регионы
Свыше 300 распродаж и акций проведут магазины Минска ко Дню города
14:09 Регионы
Белорусские шахматисты завоевали 5 медалей на юношеском ЧЕ в Риге
13:58 Спорт
Парк школьных автобусов в Могилевской области пополнится 21 машиной
13:50 Регионы
В суде по делу Коржича зачитывают описание следственных экспериментов
13:47 Общество
Дополнительный транспорт пустят в Минске 1 сентября для гостей праздника "Тбилисоба"
13:44 Регионы
Белорусский рубль на торгах 30 августа ослаб к трем основным валютам
13:41 Экономика
ЕБРР прорабатывает финансирование новых проектов в белорусских рублях
13:37 Экономика
Все новости
Темы
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Год малой родины Год малой родины
Тбилисоба-2018 Тбилисоба-2018
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Полная эйфория. В один день и внучку из роддома забрали, и квартиру выиграли!" Столичную квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Нина Маковец из Минска

Общество 30.08.2018 | 14:30
Нина Николаевна мечтала выиграть именно квартиру, чтобы помочь с жильем дочке, у которой родился третий ребенок!
Нина Николаевна мечтала выиграть именно квартиру, чтобы помочь с жильем дочке, у которой родился третий ребенок!

Каждый человек, и взрослый, и ребенок, верит: лето - это время перемен. Кажется, вот-вот произойдет что-то невероятное. Розыгрыш 83 тура "Удача в придачу!" доказал, в чудеса нужно верить, даже если лето уже на исходе. И, конечно, настраивать себя на победу, как Нина Маковец из Минска. Хотела женщина выиграть квартиру - и мечта сбылась. Людмила Мишковец из Кобрина тоже не сомневалась, что однажды на ее улице будет праздник, и ей позвонят из минской студии. А в номинации "Вот это совпадение!" победу одержала Наталья Лещик из деревни Елка Зельвенского района. В прошлом туре внедорожник "Хендэ Крета" выиграл ее одноклассник, а теперь и сама девушка. Кстати, в списке победителей этого тура одни прекрасные женщины.

Самых удачливых покупателей 83-го тура наградили в минском "Е-сити" – ключи и документы вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев
Самых удачливых покупателей 83-го тура наградили в минском "Е-сити" – ключи и документы вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Розыгрыш призов 83 тура состоялся во вторник, 28 августа, и уже сегодня главным победителям этого тура вручили ключи и документы от выигранных авто и квартиры в столице!

Заветные ключи в руках – время оценить квартиру!
Заветные ключи в руках – время оценить квартиру!

- От такой новости меня бросает сразу в холод, потом в жар, состояние полной эйфории. Как нам эта квартира была нужна! - делится своими эмоциями победительница Нина Маковец из Минска.

Нине Николаевне 66 лет, вырастила трех дочек, и все переживала, как решить квартирный вопрос младшей из них, старшие уже устроены.

- Это невероятно! Все время повторяла: "Хочу выиграть квартиру", и Боженька меня услышал, - улыбается Нина Николаевна.

Вечер 28 августа в этой семье выдался невероятно счастливым.

- Представляете, у меня трое детей, у доченьки моей тоже недавно стало трое. Во вторник поехали забирать внучку из роддома, такие приятные хлопоты, поэтому розыгрыш "Удача в придачу!" не смотрела, а тут еще в собственной квартире затеяли ремонт, - вспоминает Нина Маковец.

Женщина вышла на улицу немного отдохнуть, посидеть на скамейке, и в этот момент ей позвонили из студии с ошеломляющей новостью - Нина Николаевна выиграла столичную квартиру по улице Ильянская, 10. Как признается победительница, ей сразу стало плохо.

И хоть удача улыбалась женщине не раз в виде выигрыша в 5 рублей, она не уставала повторять, что хочет чего-то большего и лучшего. Даже узнавала у кассиров "Евроопт" в микрорайоне Шабаны, куда постоянно ходит за покупками, были ли среди покупателей те, кто выиграл квартиру. До розыгрыша 83 тура таких счастливчиков не было, зато сейчас - есть! Ключи от столичного жилья в руках у Нины Маковец.

В этом доме на ул. Ильянская, 10 живет уже немало победителей игры от "Евроопт"!
В этом доме на ул. Ильянская, 10 живет уже немало победителей игры от "Евроопт"!

- Свершилось чудо! Спасибо всей большой команде, которая подарила нам такой праздник. До этого дня у дочки не было собственного жилья. Кстати, до декретного отпуска она работала кассиром в "Евроопте", тоже играет в "Удача в придачу!", но повезло именно мне, - смеется счастливая Нина Николаевна. - Конечно, продолжу играть. Теперь хочу машину для старших детей! Когда семья большая, можно бесконечно пробовать свои шансы и испытывать судьбу. И хоть я на пенсии, хочется детям сделать добро, оставив после себя память.

Нина Маковец: "Свершилось чудо! До этого дня у дочки не было собственного жилья"
Нина Маковец: "Свершилось чудо! До этого дня у дочки не было собственного жилья"

Новое жилье поможет большой семье наконец-то решить квартирный вопрос. Скорее всего, приз продадут, а стоит он прилично - 60 тысяч долларов, и купят жилье больших размеров.

"От радости на улице кричала: "Ура!"

Пока в минской студии кипели страсти, определялся очередной победитель 83 тура розыгрыша "Удача в придачу!", бухгалтер из Кобрина Людмила Мишковец гуляла себе спокойно по улице. Когда за окном хорошая погода, женщина всегда выходит на пешую прогулку. Только в этот раз телефон Людмила Васильевна оставила дома, вот-вот он должен был разрядиться.

Бухгалтер Людмила Мишковец из Кобрина всегда настраивалась на победу – и это сработало!
Бухгалтер Людмила Мишковец из Кобрина всегда настраивалась на победу – и это сработало!

- И тут встречаю сына на улице: "Мама, срочно позвони папе! Он нервный", - вспоминает минуты после победы Людмила Мишковец.

А мужу победительницы было чего переживать: жена выиграла "Хендэ Крета" красно-перламутрового цвета, телефон разрывается от поздравлений, вот только самой победительницы дома нет.

- Узнав про выигрыш, у меня мурашки по телу побежали табуном. От радости на улице кричала: "Ура!", а мне говорили: "Тише, тише", - смеется без остановки Людмила Николаевна.

Себя она считает оптимистом по жизни, хотя иногда пессимистические нотки могут закрасться, но Людмила Мишковец быстро их гонит от себя. А вот муж ее не раз сомневался в победе в розыгрыше "Удача в придачу!".

- Супруг говорил: "До нашего Кобрина ничего не дойдет". Ну, почему нет? Я его настраивала на победу, не зря говорят, надежда умирает вместе с надеющимся. Пока мы живы, мы можем все, если сильно в это верим, - рассуждает Людмила Васильевна.

Как большой оптимист, женщина хотела выиграть квартиру для 25-летнего сына и отправить его жить в Минск. Признается, теперь у нее новая цель - столичное жилье. И никто ее не переубедит, что дважды фортуна человека не выбирает.

- В нашей семье есть машина, но кто откажется от нового внедорожника? У меня прав нет, только обязанности, и два личных водителя, выбираю под настроение, с кем поехать: с мужем или с сыном, - хохочет победительница.

Когда в Кобрине не было еще "Евроопта", семья ездила за покупками в Брест, теперь покупки делают в родном городе и в любимом магазине. Всегда берут свежее мясо, крупы и кофе.

"На новом автомобиле объездим всю страну"

- Так получилось, в нашей семье один праздник повлек за собой другой. Мы отмечали важное событие, пошли за покупками на "Евроопт", чтобы накрыть стол, и, благодаря "товару удачи", выиграли автомобиль! - рассказывает Светлана Даренских, жительница Старых Дорог.

Специалист Статусбанка Светлана Даренских из Старых Дорог убеждена, что удачу ей принесла Статускарта!
Специалист Статусбанка Светлана Даренских из Старых Дорог убеждена, что удачу ей принесла Статускарта!

Светлана Валерьевна работает специалистом Статусбанка, а его отделение размещено в том же здании, что и магазин "Евроопт". Как отмечает победительница, она "почти живет на работе" и рядом с супермаркетом.

- Жители нашего района везучие люди! Выиграли уже две квартиры в розыгрыше "Удача в придачу!", много денежных призов. Можно сказать, в "Евроопте" сосредоточена жизнь Стародорожчины, наши люди инициативные и активные, - отмечает Светлана Даренских.

Светлана убеждена, что такую удачу принесла ей именно Статускарта, которой она рассчитывалась за покупки в "Евроопт". В "Удачу в придачу!" женщина играет вместе с коллегами, азарт захватил всех и привел к тому, что сотрудница банка выиграла самый крупный приз в своей жизни. Победа уже заставила задуматься и над приятным: пора идти на курсы в автошколу.

- У мужа есть права, скоро будут и у меня. Наша семья любит путешествовать, посещать исторические и красивые места, на новом автомобиле объездим всю страну, - делится с нами Светлана Даренских. - Мы постоянно ходим в "Евроопт", очень нравится выпечка. И, вообще, все, что они делают сами, - от души и очень вкусно. В магазине работают добрые отзывчивые сотрудники. Я же вижу, как к нам за покупками едут люди из Любани, деревень Стародорожского района, их подвозит специальный автобус. А еще часто заезжают россияне и украинцы, домой они хотят привезти вкусные и качественные белорусские продукты.

Светлана говорит, ей нужно время, чтобы прийти в себя и "осознать масштаб удачи".

Кстати, Статускарта, с помощью которой Светлана выиграла автомобиль – это не просто расчетная банковская карта, она включает в себя дисконтную карту "Е-плюс" и может быть использована при покупках для получения игровых кодов в игре "Удача в придачу!". При этом обладатель Статускарты получает скидку до 5% и кэшбэк 1,5% с каждой покупки в торговой сети "Евроопт", а также возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами до 45 дней. Подробную информацию о Статускарте можно найти на сайте statuskarta.by.

"Соседи кричали с балкона: "Юлька, ты точно выиграла?"

Поселок Гатово Минского района празднует и ликует: наконец-то жителю их населенного пункта улыбнулась удача! 32-летняя уборщица Юлия Тетерина выиграла оранжевый внедорожник "Хендэ Крета".

Счастливой для уборщицы Юлии Тетериной из поселка Гатово стала покупка в интернет-гипермаркете "Е-доставка"
Счастливой для уборщицы Юлии Тетериной из поселка Гатово стала покупка в интернет-гипермаркете "Е-доставка"

- Это впервые, чтобы кто-то из Гатово стал победителем "Удачи в придачу!". Мне даже соседи с балкона кричали: "Юлька, ты точно выиграла?" - рассказывает победительница. - Это незабываемый подарок, руки до сих пор трясутся.

У Юлии и ее мужа четверо детей на двоих, семья большая, хлопот много, эфир розыгрыша "Удача в придачу!" посмотреть чисто физически не хватает времени. Зато одноклассники детей следят за игрой и тут же бросились писать в социальных сетях: "Твоя мама выиграла машину!"

- У мужа права есть, авто нет, мы задумывались о покупке, и вот теперь этот вопрос решен. Вы бы знали, как пищали дети от радости! Теперь в деревню можно спокойно съездить, в гости, - добавляет победительница Юлия Тетерина.

Семья часто ездит за покупками в "Евроопт" в Лошицу, когда времени в обрез - заказывает "Е-доставку". Именно она и принесла удачу многодетной семье.

- Мы продолжим играть. Это такой экстрим!

К слову, это уже 30-й автомобиль, который выиграли покупатели онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты принесли своим покупателям 3 квартиры в Минске!

"Машину не отдам никому. Раз сама таскала сумки с продуктами, значит, мне на ней ездить"

- Когда услышала по радио, что в 82 туре кто-то из Гомеля выиграл автомобиль, подумала: "Вот в наш город машина приедет, а мне ничего не досталось". А через неделю и сама победитель, - улыбается Светлана Наумова.

Практичный внедорожник многодетной маме в декрете Светлане Наумовой из Гомеля очень пригодится!
Практичный внедорожник многодетной маме в декрете Светлане Наумовой из Гомеля очень пригодится!

Светлане Александровне 41 год, работает заведующей столовой и вместе с мужем воспитывает четверо детей. Старшему ребенку 11 лет, младшему - всего годик.

- Согласитесь, приятно получать любые подарки, а такие - особенно! Больше двух лет играем в "Удачу в придачу!", всегда везло по чуть-чуть: то 100 рублей выиграем, то 2 рубля на телефон, то сертификат. А теперь вот и машину дождались, - говорит Светлана Александровна.

Пока по одному каналу шел розыгрыш 83 тура, по другому большая и дружная семья смотрела новости. По телевизору показывали, как старшая дочка танцевала для первоклассников и мэра. Просмотр пришлось прерывать, чтобы услышать потрясающую новость: "Поздравляем! Вы выиграли автомобиль!"

- У нас в семье есть два автомобиля, но свой не отдам никому. Раз сама таскала сумки с продуктами, значит, мне на нем ездить, - смеется Светлана Наумова. - Исколесим весь Гомель, у детей столько кружков, что только и успевай перевозить их из одного на другой.

"В прошлом туре внедорожник выиграл мой одноклассник, а теперь я!"

- Не верится в свое счастье. А вдруг что-то изменится? - говорит 23-летняя Наталья Лещик из деревни Елка Зельвенского района.

Водительские права бухгалтер Наталья Лещик из деревни Елка получила еще 5 лет назад, и все это время мечтала купить собственный автомобиль!
Водительские права бухгалтер Наталья Лещик из деревни Елка получила еще 5 лет назад, и все это время мечтала купить собственный автомобиль!

Конечно, изменится. Теперь под окном бухгалтера будет стоять и радовать глаз внедорожник "Хендэ Крета". Водительские права Наталья получила еще пять лет назад и все это время мечтала купить собственный автомобиль.

- Если честно, не думала, что машина ко мне придет таким образом, вообще не верила в крупный выигрыш, поэтому "товары удачи" брала не всегда. Вдруг опять не повезет? А в этот раз взяла шоколадку и не ошиблась. Теперь ребенок бегает счастливый по деревне и кричит: "Мама выиграла большую-большую машину, не маленькую", - смеется Наталья Лещик.

Узнав о своей победе, молодая мама зашла на сайт evroopt.by и увидела в списке победителей знакомую фамилию.

- Представляете, в прошлом туре внедорожник выиграл мой одноклассник Андрей Каленчук, а теперь я! - говорит Наталья.

В ближайшее время девушка планирует поехать к родителям в гости и показать, какая ослепительная машина теперь ей принадлежит. Правда, "выгулять" авто в свет есть еще один повод - маленький сын Натальи идет в первый класс, в субботу мальчик имеет все шансы приехать на торжественную линейку как маленький принц - на красном внедорожнике "Хендэ Крета". Пусть вся деревня порадуется за их семью!

У каждого покупателя есть шанс выиграть квартиру в Минске!

84 тур игры "Удача в придачу!" стартовал. В первые дни осени будут разыграны 20 тысяч денежных призов, пять внедорожников и квартира в Минске. Правила просты и понятны: с 27 августа по 2 сентября делайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" на сумму не менее 10 рублей. Чем больше покупок, тем больше кодов и шансов на успех. И не забывайте про "товар удачи". В этот раз победу будут приносить сладости "Барни", OREO, Fruit-tella, продукция компаний Gusto и Colgate.

Квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов будут разыграны уже 4 сентября. Успейте сделать свою удачную покупку!
Квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов будут разыграны уже 4 сентября. Успейте сделать свою удачную покупку!

Кроме того, с 27 августа по 23 сентября за покупки от 15 рублей в названных магазинах в подарок вы получите игрушку-Бонстика из новой коллекции "Легенды и мифы Беларуси". Пятая коллекция состоит из 24 персонажей, у каждого из которых своя история, уходящая корнями в далекое прошлое Беларуси. При подготовке нового сезона акции "Евроопт" тесно взаимодействовал с сотрудниками Национальной академии наук. И, конечно, маленьких поклонников Бонстиков ждет множество сюрпризов! Подробности читайте в официальных сообществах E-kids в социальных сетях и на YouTube-канале, а также на сайте bonsticks.by.

Собрать белорусскую коллекцию Бонстиков можно только до 23 сентября!
Собрать белорусскую коллекцию Бонстиков можно только до 23 сентября!

Розыгрыш призов 84 тура игры "Удача в придачу!" состоится 4 сентября в 18.20 в ТРЦ "Е-сити" по адресу г. Минск, ул. Денисовская, 8. Спешите за покупками, ведь не знаешь, какая из них окажется счастливой!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
конкурс, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4318 BYN 2.427 BYN 2.435 BYN
USD
2.0799 BYN 2.078 BYN 2.084 BYN
RUB
3.0529 BYN 3.046 BYN 3.059 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Пожар на ул. Хоружей в Минске
Все видео

Фотоновости

Пожар на ул. Хоружей в Минске ликвидирован
Все фото

Инфографика

Учебный год 2018/2019 Всего с сентября к занятиям в школах и гимназиях приступят около 1,1 млн учащихся, в том числе 110 тыс. первоклассников.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива Лукашенко и Путин согласовали предварительную дату встречи с участием членов правительств
Лукашенко выразил соболезнования Валентине Матвиенко в связи со смертью ее супруга
Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу - Лукашенко
Политика
Александр Суриков. Фото из архива Суриков: свою карьеру посла в Беларуси завершаю с чувством грусти
Минск и Таллин прорабатывают организацию прямого авиасообщения
Суриков рассказал о впечатлениях от работы в Беларуси и планах на будущее
Экономика
Александр Жилкин Астраханская область заинтересована в покупке белорусских электробусов
Белорусский рубль на торгах 30 августа ослаб к трем основным валютам
ЕБРР прорабатывает финансирование новых проектов в белорусских рублях
Происшествия
Фото ГАИ Минска Грузовик вылетел за пределы МКАД и врезался в столб
Рядовой Коржич жаловался психологу на отсутствие сна и аппетита
Нарушения при огневых работах могли стать причиной пожара на ул. Хоружей в Минске
Регионы
Фото из архива Первый звонок в Витебской области прозвенит для около 12 тыс. первоклассников
Афиша выходного дня: День белорусской письменности, "Тбилисоба" и "Вулiца Ежа"
Новый резидент СЭЗ "Минск" будет выпускать в Фаниполе листовой пластик
Спорт
Эльвира Герман. Фото БФЛА Белорусские легкоатлеты Эльвира Герман и Максим Недосеков вошли в состав сборной Европы на Континентальный кубок
Нигерийский нападающий Кехинде Фатаи перешел в минское "Динамо" из российской "Уфы"
Белорусские шахматисты завоевали 5 медалей на юношеском ЧЕ в Риге
Технологии
Фото Pixabay Конкурс по разработке цифровых решений для предприятий пройдет в Беларуси
В Китае запущена информплатформа для опровержения онлайн-слухов
В Шанхае появился "умный автомат" по сортировке и переработке мусора
Культура
Фото из архива Дни культуры Грузии пройдут в Беларуси
Скончался актер сериалов "Глухарь" и "Кадетство" Сергей Таланов
Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон
В мире
Фото EPA Прорыв плотины в Мьянме: подтоплены 85 поселений, тысячи людей эвакуированы
Сотни мертвых оливковых черепах найдены у побережья Мексики
В Украине началась продажа билетов на поезд четырех столиц
Калейдоскоп
Фото Getty Images В новозеландской деревне хотят запретить кошек
Исследование в США: 93% людей готовы получать на работе инструкции от роботов
Четвертый сезон сериала "Мистер робот" будет последним
Все круглые столы
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Газета 7 дней
Великолепная четверка идет в первый класс!
Дорога в тысячу ли
Самый уязвимый транспорт
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия