"Полная эйфория. В один день и внучку из роддома забрали, и квартиру выиграли!" Столичную квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Нина Маковец из Минска

Нина Николаевна мечтала выиграть именно квартиру, чтобы помочь с жильем дочке, у которой родился третий ребенок!

Каждый человек, и взрослый, и ребенок, верит: лето - это время перемен. Кажется, вот-вот произойдет что-то невероятное. Розыгрыш 83 тура "Удача в придачу!" доказал, в чудеса нужно верить, даже если лето уже на исходе. И, конечно, настраивать себя на победу, как Нина Маковец из Минска. Хотела женщина выиграть квартиру - и мечта сбылась. Людмила Мишковец из Кобрина тоже не сомневалась, что однажды на ее улице будет праздник, и ей позвонят из минской студии. А в номинации "Вот это совпадение!" победу одержала Наталья Лещик из деревни Елка Зельвенского района. В прошлом туре внедорожник "Хендэ Крета" выиграл ее одноклассник, а теперь и сама девушка. Кстати, в списке победителей этого тура одни прекрасные женщины.

Самых удачливых покупателей 83-го тура наградили в минском "Е-сити" – ключи и документы вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Розыгрыш призов 83 тура состоялся во вторник, 28 августа, и уже сегодня главным победителям этого тура вручили ключи и документы от выигранных авто и квартиры в столице!

Заветные ключи в руках – время оценить квартиру!

- От такой новости меня бросает сразу в холод, потом в жар, состояние полной эйфории. Как нам эта квартира была нужна! - делится своими эмоциями победительница Нина Маковец из Минска.

Нине Николаевне 66 лет, вырастила трех дочек, и все переживала, как решить квартирный вопрос младшей из них, старшие уже устроены.

- Это невероятно! Все время повторяла: "Хочу выиграть квартиру", и Боженька меня услышал, - улыбается Нина Николаевна.

Вечер 28 августа в этой семье выдался невероятно счастливым.

- Представляете, у меня трое детей, у доченьки моей тоже недавно стало трое. Во вторник поехали забирать внучку из роддома, такие приятные хлопоты, поэтому розыгрыш "Удача в придачу!" не смотрела, а тут еще в собственной квартире затеяли ремонт, - вспоминает Нина Маковец.

Женщина вышла на улицу немного отдохнуть, посидеть на скамейке, и в этот момент ей позвонили из студии с ошеломляющей новостью - Нина Николаевна выиграла столичную квартиру по улице Ильянская, 10. Как признается победительница, ей сразу стало плохо.

И хоть удача улыбалась женщине не раз в виде выигрыша в 5 рублей, она не уставала повторять, что хочет чего-то большего и лучшего. Даже узнавала у кассиров "Евроопт" в микрорайоне Шабаны, куда постоянно ходит за покупками, были ли среди покупателей те, кто выиграл квартиру. До розыгрыша 83 тура таких счастливчиков не было, зато сейчас - есть! Ключи от столичного жилья в руках у Нины Маковец.

В этом доме на ул. Ильянская, 10 живет уже немало победителей игры от "Евроопт"!

- Свершилось чудо! Спасибо всей большой команде, которая подарила нам такой праздник. До этого дня у дочки не было собственного жилья. Кстати, до декретного отпуска она работала кассиром в "Евроопте", тоже играет в "Удача в придачу!" , но повезло именно мне, - смеется счастливая Нина Николаевна. - Конечно, продолжу играть. Теперь хочу машину для старших детей! Когда семья большая, можно бесконечно пробовать свои шансы и испытывать судьбу. И хоть я на пенсии, хочется детям сделать добро, оставив после себя память.

Нина Маковец: "Свершилось чудо! До этого дня у дочки не было собственного жилья"

Новое жилье поможет большой семье наконец-то решить квартирный вопрос. Скорее всего, приз продадут, а стоит он прилично - 60 тысяч долларов, и купят жилье больших размеров.

"От радости на улице кричала: "Ура!"

Пока в минской студии кипели страсти, определялся очередной победитель 83 тура розыгрыша "Удача в придачу!" , бухгалтер из Кобрина Людмила Мишковец гуляла себе спокойно по улице. Когда за окном хорошая погода, женщина всегда выходит на пешую прогулку. Только в этот раз телефон Людмила Васильевна оставила дома, вот-вот он должен был разрядиться.

Бухгалтер Людмила Мишковец из Кобрина всегда настраивалась на победу – и это сработало!

- И тут встречаю сына на улице: "Мама, срочно позвони папе! Он нервный", - вспоминает минуты после победы Людмила Мишковец.

А мужу победительницы было чего переживать: жена выиграла "Хендэ Крета" красно-перламутрового цвета, телефон разрывается от поздравлений, вот только самой победительницы дома нет.

- Узнав про выигрыш, у меня мурашки по телу побежали табуном. От радости на улице кричала: "Ура!", а мне говорили: "Тише, тише", - смеется без остановки Людмила Николаевна.

Себя она считает оптимистом по жизни, хотя иногда пессимистические нотки могут закрасться, но Людмила Мишковец быстро их гонит от себя. А вот муж ее не раз сомневался в победе в розыгрыше "Удача в придачу!".

- Супруг говорил: "До нашего Кобрина ничего не дойдет". Ну, почему нет? Я его настраивала на победу, не зря говорят, надежда умирает вместе с надеющимся. Пока мы живы, мы можем все, если сильно в это верим, - рассуждает Людмила Васильевна.

Как большой оптимист, женщина хотела выиграть квартиру для 25-летнего сына и отправить его жить в Минск. Признается, теперь у нее новая цель - столичное жилье. И никто ее не переубедит, что дважды фортуна человека не выбирает.

- В нашей семье есть машина, но кто откажется от нового внедорожника? У меня прав нет, только обязанности, и два личных водителя, выбираю под настроение, с кем поехать: с мужем или с сыном, - хохочет победительница.

Когда в Кобрине не было еще "Евроопта", семья ездила за покупками в Брест, теперь покупки делают в родном городе и в любимом магазине. Всегда берут свежее мясо, крупы и кофе.

"На новом автомобиле объездим всю страну"

- Так получилось, в нашей семье один праздник повлек за собой другой. Мы отмечали важное событие, пошли за покупками на "Евроопт", чтобы накрыть стол, и, благодаря "товару удачи", выиграли автомобиль! - рассказывает Светлана Даренских, жительница Старых Дорог.

Специалист Статусбанка Светлана Даренских из Старых Дорог убеждена, что удачу ей принесла Статускарта!

Светлана Валерьевна работает специалистом Статусбанка, а его отделение размещено в том же здании, что и магазин "Евроопт". Как отмечает победительница, она "почти живет на работе" и рядом с супермаркетом.

- Жители нашего района везучие люди! Выиграли уже две квартиры в розыгрыше "Удача в придачу!" , много денежных призов. Можно сказать, в "Евроопте" сосредоточена жизнь Стародорожчины, наши люди инициативные и активные, - отмечает Светлана Даренских.

Светлана убеждена, что такую удачу принесла ей именно Статускарта, которой она рассчитывалась за покупки в "Евроопт". В "Удачу в придачу!" женщина играет вместе с коллегами, азарт захватил всех и привел к тому, что сотрудница банка выиграла самый крупный приз в своей жизни. Победа уже заставила задуматься и над приятным: пора идти на курсы в автошколу.

- У мужа есть права, скоро будут и у меня. Наша семья любит путешествовать, посещать исторические и красивые места, на новом автомобиле объездим всю страну, - делится с нами Светлана Даренских. - Мы постоянно ходим в "Евроопт", очень нравится выпечка. И, вообще, все, что они делают сами, - от души и очень вкусно. В магазине работают добрые отзывчивые сотрудники. Я же вижу, как к нам за покупками едут люди из Любани, деревень Стародорожского района, их подвозит специальный автобус. А еще часто заезжают россияне и украинцы, домой они хотят привезти вкусные и качественные белорусские продукты.

Светлана говорит, ей нужно время, чтобы прийти в себя и "осознать масштаб удачи".

Кстати, Статускарта, с помощью которой Светлана выиграла автомобиль – это не просто расчетная банковская карта, она включает в себя дисконтную карту "Е-плюс" и может быть использована при покупках для получения игровых кодов в игре "Удача в придачу!" . При этом обладатель Статускарты получает скидку до 5% и кэшбэк 1,5% с каждой покупки в торговой сети "Евроопт", а также возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами до 45 дней. Подробную информацию о Статускарте можно найти на сайте statuskarta.by .

"Соседи кричали с балкона: "Юлька, ты точно выиграла?"

Поселок Гатово Минского района празднует и ликует: наконец-то жителю их населенного пункта улыбнулась удача! 32-летняя уборщица Юлия Тетерина выиграла оранжевый внедорожник "Хендэ Крета".

Счастливой для уборщицы Юлии Тетериной из поселка Гатово стала покупка в интернет-гипермаркете "Е-доставка"

- Это впервые, чтобы кто-то из Гатово стал победителем "Удачи в придачу!" . Мне даже соседи с балкона кричали: "Юлька, ты точно выиграла?" - рассказывает победительница. - Это незабываемый подарок, руки до сих пор трясутся.

У Юлии и ее мужа четверо детей на двоих, семья большая, хлопот много, эфир розыгрыша "Удача в придачу!" посмотреть чисто физически не хватает времени. Зато одноклассники детей следят за игрой и тут же бросились писать в социальных сетях: "Твоя мама выиграла машину!"

- У мужа права есть, авто нет, мы задумывались о покупке, и вот теперь этот вопрос решен. Вы бы знали, как пищали дети от радости! Теперь в деревню можно спокойно съездить, в гости, - добавляет победительница Юлия Тетерина.

Семья часто ездит за покупками в "Евроопт" в Лошицу, когда времени в обрез - заказывает "Е-доставку". Именно она и принесла удачу многодетной семье.

- Мы продолжим играть. Это такой экстрим!

К слову, это уже 30-й автомобиль, который выиграли покупатели онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты принесли своим покупателям 3 квартиры в Минске!

"Машину не отдам никому. Раз сама таскала сумки с продуктами, значит, мне на ней ездить"

- Когда услышала по радио, что в 82 туре кто-то из Гомеля выиграл автомобиль, подумала: "Вот в наш город машина приедет, а мне ничего не досталось". А через неделю и сама победитель, - улыбается Светлана Наумова.

Практичный внедорожник многодетной маме в декрете Светлане Наумовой из Гомеля очень пригодится!

Светлане Александровне 41 год, работает заведующей столовой и вместе с мужем воспитывает четверо детей. Старшему ребенку 11 лет, младшему - всего годик.

- Согласитесь, приятно получать любые подарки, а такие - особенно! Больше двух лет играем в "Удачу в придачу!" , всегда везло по чуть-чуть: то 100 рублей выиграем, то 2 рубля на телефон, то сертификат. А теперь вот и машину дождались, - говорит Светлана Александровна.

Пока по одному каналу шел розыгрыш 83 тура, по другому большая и дружная семья смотрела новости. По телевизору показывали, как старшая дочка танцевала для первоклассников и мэра. Просмотр пришлось прерывать, чтобы услышать потрясающую новость: "Поздравляем! Вы выиграли автомобиль!"

- У нас в семье есть два автомобиля, но свой не отдам никому. Раз сама таскала сумки с продуктами, значит, мне на нем ездить, - смеется Светлана Наумова. - Исколесим весь Гомель, у детей столько кружков, что только и успевай перевозить их из одного на другой.

"В прошлом туре внедорожник выиграл мой одноклассник, а теперь я!"

- Не верится в свое счастье. А вдруг что-то изменится? - говорит 23-летняя Наталья Лещик из деревни Елка Зельвенского района.

Водительские права бухгалтер Наталья Лещик из деревни Елка получила еще 5 лет назад, и все это время мечтала купить собственный автомобиль!

Конечно, изменится. Теперь под окном бухгалтера будет стоять и радовать глаз внедорожник "Хендэ Крета". Водительские права Наталья получила еще пять лет назад и все это время мечтала купить собственный автомобиль.

- Если честно, не думала, что машина ко мне придет таким образом, вообще не верила в крупный выигрыш, поэтому "товары удачи" брала не всегда. Вдруг опять не повезет? А в этот раз взяла шоколадку и не ошиблась. Теперь ребенок бегает счастливый по деревне и кричит: "Мама выиграла большую-большую машину, не маленькую", - смеется Наталья Лещик.

Узнав о своей победе, молодая мама зашла на сайт evroopt.by и увидела в списке победителей знакомую фамилию.

- Представляете, в прошлом туре внедорожник выиграл мой одноклассник Андрей Каленчук, а теперь я! - говорит Наталья.

В ближайшее время девушка планирует поехать к родителям в гости и показать, какая ослепительная машина теперь ей принадлежит. Правда, "выгулять" авто в свет есть еще один повод - маленький сын Натальи идет в первый класс, в субботу мальчик имеет все шансы приехать на торжественную линейку как маленький принц - на красном внедорожнике "Хендэ Крета". Пусть вся деревня порадуется за их семью!

У каждого покупателя есть шанс выиграть квартиру в Минске!

84 тур игры "Удача в придачу!" стартовал. В первые дни осени будут разыграны 20 тысяч денежных призов, пять внедорожников и квартира в Минске. Правила просты и понятны: с 27 августа по 2 сентября делайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" на сумму не менее 10 рублей. Чем больше покупок, тем больше кодов и шансов на успех. И не забывайте про "товар удачи". В этот раз победу будут приносить сладости "Барни", OREO, Fruit-tella, продукция компаний Gusto и Colgate.

Квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов будут разыграны уже 4 сентября. Успейте сделать свою удачную покупку!

Кроме того, с 27 августа по 23 сентября за покупки от 15 рублей в названных магазинах в подарок вы получите игрушку-Бонстика из новой коллекции "Легенды и мифы Беларуси". Пятая коллекция состоит из 24 персонажей, у каждого из которых своя история, уходящая корнями в далекое прошлое Беларуси. При подготовке нового сезона акции "Евроопт" тесно взаимодействовал с сотрудниками Национальной академии наук. И, конечно, маленьких поклонников Бонстиков ждет множество сюрпризов! Подробности читайте в официальных сообществах E-kids в социальных сетях и на YouTube-канале, а также на сайте bonsticks.by .

Собрать белорусскую коллекцию Бонстиков можно только до 23 сентября!

Розыгрыш призов 84 тура игры "Удача в придачу!" состоится 4 сентября в 18.20 в ТРЦ "Е-сити" по адресу г. Минск, ул. Денисовская, 8. Спешите за покупками, ведь не знаешь, какая из них окажется счастливой!

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