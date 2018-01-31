Полную версию единой информационной системы судов общей юрисдикции внедрят в Беларуси к 2020 году

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полная версия единой информационной системы судов общей юрисдикции будет внедрена в Беларуси к 2020 году, сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, передает корреспондент БЕЛТА.
В прошлом году продолжилось развитие и внедрение в практику элементов электронного судопроизводства, передовых информационных технологий. "На нашем сайте, в частности, есть целый раздел, касающийся электронного судопроизводства. В основном он используется для целей экономического правосудия", - сказал Валерий Калинкович.
К 2020 году планируется завершить разработку и внедрить полную версию единой информационной системы судов общей юрисдикции, которая позволит существенно облегчить сбор, обработку и получение информации, в том числе для взаимодействия со СМИ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4514 BYN
|2.462 BYN
|2.465 BYN
|USD
|1.9839 BYN
|1.98 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.5251 BYN
|3.515 BYN
|3.528 BYN