Опрос: половина белорусов за ужесточение антинаркотической политики

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За ужесточение антинаркотической политики выступают 50% опрошенных белорусов. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Института социологии Национальной академии наук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В исследовании приняли участие 46% мужчин и 54% женщин, молодежь до 30 лет - почти 26%, городские и сельские жители - 74% и 26% соответственно. "Каждый третий считает, что нынешняя антинаркотическая политика неэффективна, за ее сохранение проголосовали 12,7%, каждый второй выступает за ужесточение антинаркотической политики, за ее смягчение - 4,6% опрошенных", - уточнили в пресс-службе.
По мнению респондентов, проблема наркомании стоит на восьмом месте по значимости в сфере правоохранительной деятельности. Среди иных актуальных вопросов они выделили бытовое пьянство, безопасность дорожного движения, семейно-бытовое неблагополучие, преступность несовершеннолетних, криминальную активность ранее судимых людей, правонарушения в общественных местах и преступления в отношении пожилых граждан.-0-
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