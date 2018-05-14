Полсотни мероприятий к Международному дню семьи проведут в Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полсотни мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи, пройдут по всей Беларуси в мае. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.
"Семья и инклюзивное общество" - под таким девизом в этом году отмечается Международный день семьи (15 мая). "Утвержден республиканский план мероприятий по проведению в республике Дня семьи. Он размещен на портале Минтруда и соцзащиты и включает 50 мероприятий. Они пройдут в мае по всей стране, в том числе с участием местных органов власти, общественных организаций", - отметил Валерий Ковальков.
Среди наиболее значимых событий он назвал республиканский фестиваль здорового образа жизни "Мама, папа, я - здоровая семья", акцию "Здоровье женщин - здоровье нации", конгресс Mama Pro для будущих и молодых родителей.
Планируются и события в регионах. В Гродно, например, пройдет конкурс на лучшую семейную традицию "Жизнь замечательных семей", в Могилеве - конкурс замещающих родителей "Согреем детские сердца".-0-
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