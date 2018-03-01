Помощник Президента Азербайджана Фуад Алескеров встретился с директором ПВТ Всеволодом Янчевским

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азербайджанская делегация во главе с помощником Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Алескеровым Фуадом Муртуз оглы посетила Парк высоких технологий, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

Директор ПВТ Всеволод Янчевский ознакомил членов делегации с работой парка и его достижениями. Представители компаний-резидентов ПВТ продемонстрировали свои разработки, в том числе те продукты и технологии, которые могут быть эффективно использованы в Азербайджане.

Стороны договорились о конкретных проектах сотрудничества и внедрения белорусских технологий в Азербайджане.

Азербайджанская сторона представила на встрече оригинальную концепцию и результаты работы службы ASAN - Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.-0-