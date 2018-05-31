Поможем случиться чуду вместе с Visa от Белинвестбанка

Visa и ОАО "Белинвестбанк" уделяют внимание поддержке детей. Так, была разработана программа поддержки тех, кто остался без опеки родителей. Благотворительная карта Visa "Помоги случиться чуду!" предоставляет возможность абсолютно каждому желающему помочь детям-сиротам Ждановичского детского дома. Для этого достаточно оформить карточку и расплачиваться ей, совершая ежедневные покупки.

Каждый раз, когда Вы пользуетесь картой, 0,25% от суммы любой безналичной операции списывается со счета владельца и автоматически перечисляется в детский дом. Банк в солидарность с клиентом также перечисляет 0,25% от суммы каждой безналичной операции, совершенной по благотворительной карточке. Также при открытии карты половину стоимости банк перечисляет в помощь детям.

Чтобы совершить доброе дело, не нужно много времени и усилий. Не потребуется заполнять документы, искать реквизиты, посещать сберкассы. Вы совершаете покупки в торговых центрах, интернет-магазинах, АЗС, аптеках, кафе с использованием "Благотворительной карты" от Белинвестбанка, и помощь автоматически перечисляется банком в адрес детского дома.

1 июня в детском доме в Ждановичах пройдет благотворительное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, с участием ОАО "Белинвестбанк" и VISA. Вы также можете стать частью праздника. Вместе мы помогаем случиться чуду и стать ближе друг другу.