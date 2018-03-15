15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Понтонный мост через Припять в Житковичском районе временно развели для пропуска ледяной шуги, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
"На месте работает ледокол. Перевозка людей через реку осуществляется катерами МЧС", - проинформировал Виталий Новицкий.
Понтонный мост был установлен как временная мера, заменяющая стационарный автомобильный мост, в конструкции которого 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина.-0-
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