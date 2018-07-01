Попавшие в ДТП в Грузии белорусские туристы смогут продолжить свой отдых

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские туристы, попавшие в ДТП в Грузии, смогут после оказания медицинской помощи продолжить отдых в этой стране, сообщил корреспонденту БЕЛТА советник посольства Беларуси в Грузии Олег Гороховик.

"По нашей информации, жизни белорусов ничего не угрожает, у 25 человек травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается помощь, а затем они смогут продолжить свое пребывание в Грузии по турпутевке", - отметил Олег Гороховик. Он уточнил, что россиян в автобусе не было, все пассажиры - белорусские туристы, прилетевшие в Грузию и ехавшие из Тбилиси в Кахетию на экскурсию.

Посольство Беларуси в Грузии сейчас работает в контакте с пострадавшими.

Ранее сообщалось, что туристический автобус с белорусскими гражданами перевернулся на трассе в районе перевала Гомбори. МВД Грузии возбудило уголовное дело.-0-