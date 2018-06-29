Поправки о смягчении ответственности по некоторым экономическим и наркотическим преступлениям приняты в первом чтении

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла в первом чтении поправки о смягчении уголовной ответственности по некоторым экономическим и наркотическим преступлениям, передает корреспондент БЕЛТА.

Представил проект закона о внесении изменений в некоторые кодексы директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Вадим Ипатов.

Он отметил, что в законопроекте учтены более 100 предложений 14 государственных органов. Документ предусматривает либерализацию ответственности за экономические преступления: сокращается сфера применения лишения свободы, изменение категорий отдельных экономических преступлений, декриминализация деяний, не связанных с причинением реального вреда, ущерба. Его крупный и особо крупный размер увеличены. Крупным будет признаваться размер ущерба, в тысячу раз превышающий базовую величину (базовая величина сейчас составляет Br24,5), особо крупным - в две тысячи. Сейчас это 250 и 1000 базовых соответственно".

В УК закрепляются положения о том, что человеку, который впервые осуждается за экономические преступления, не представляющие большой общественной опасности, наказание в виде лишения свободы не назначается. При этом должны отсутствовать отягчающие обстоятельства.

Четыре состава экономических преступлений переводятся в категорию менее тяжких, или не представляющих большой общественной опасности.

Законопроект предусматривает поправки в ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), которые предусматривают снижение нижнего предела наказания с пяти до трех лет лишения свободы по ч.2 и с восьми до шести лет лишения свободы по ч.3. "Это не повлечет изменения категории таких уголовных дел, однако позволит реализовать принцип справедливости уголовной ответственности и индивидуализации наказания, а также дифференцировать ответственность лиц, впервые совершивших преступление и несовершеннолетних", - сказал Вадим Ипатов.

"При этом собственно либерализация не является самоцелью разработки законопроекта. Основная задача - обеспечить соразмерность наказания содеянному", - подчеркнул он.

Как сообщалось, для военных и госслужащих ужесточается уголовная ответственность за измену государству. В случае принятия проекта закона им будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Сейчас санкция одинакова для всех - от семи до 15 лет. В УК появится новая статья, предусматривающая ответственность за пропаганду самоубийства. Такую норму в законодательство решили ввести из-за прецедентов, связанных с деятельностью деструктивных групп в социальных сетях. Максимальная санкция за умышленное распространение информации, которая способна побудить людей лишить себя жизни, - это арест или ограничение свободы до двух лет. Если такая пропаганда привела к самоубийству или попытке совершить его, то наказание ужесточается до пяти лет ограничения свободы. Уголовную ответственность предлагается ввести за распространение клеветы и оскорбления в интернете. Наказывать за такие преступления предлагается штрафом или ограничением свободы до трех лет.-0-