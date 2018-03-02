Поправки в закон о трансплантации органов и тканей человека рассмотрят в парламенте в 2018 году

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поправки в закон о трансплантации органов и тканей человека планируется рассмотреть в парламенте в этом году, сообщил журналистам руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Олег Руммо, передает корреспондент БЕЛТА.

В нынешнее законодательство планируется внести две поправки. В частности, Минздрав предлагает расширить круг живых доноров, в том числе за счет неродственных, которые будут жертвовать органы на безвозмездной основе. В свое время в стране сознательно ограничивали количество живых доноров, потому как боялись каких-то криминальных проявлений. На данный момент донорами могут быть, в частности, родители, дети, родные братья и сестры. "Теперь ситуация в обществе изменилась. Уже никого не пугает добровольное жертвование органов", - сказал Олег Руммо.

В некоторых западных странах существует такая практика, как перекрестное донорство. Это возможно в том случае, когда человек хочет пожертвовать родственнику орган, а тот не подходит. В то же время совершенно у другого человека тоже есть родственник, которому необходим орган, но он также не подходит. В этом случае осуществляется безвозмездный парный обмен. В Беларуси по законодательству это пока не разрешено. "Мы планируем с парламентариями этот вопрос серьезно проработать", - отметил руководитель РНПЦ.

Предлагается также обсудить практику безвозмездного дарения органа. Речь идет о том, когда человек готов пожертвовать фрагмент своей печени или свою почку другому, абсолютно не зная, кому именно - это непременное условие, чтобы исключить криминальные вопросы.

Кроме того, предлагается законодательно закрепить возможность международного сотрудничества в рамках тех или иных объединений. В частности, Беларусь в 2017 году стала полноценным членом международного сообщества по обмену органами для трансплантации Foedus.-0-