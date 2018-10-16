Поправки в закон о вспомогательных репродуктивных технологиях приняты в первом чтении

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей Беларуси приняла сегодня в первом чтении законопроект об изменении закона о вспомогательных репродуктивных технологиях, передает корреспондент БЕЛТА.

Заведующая отделением планирования семьи и ВРТ РНПЦ "Мать и дитя" Алла Камлюк рассказала журналистам об основных изменениях. Так, в проекте закона предлагается увеличить возрастной порог для доноров половых клеток: с 40 до 50 лет для мужчин и до 49 лет включительно - для женщин. При этом в первом случае речь идет как об анонимных, так и о неанонимных донорах. Во втором - только о неанонимных донорах из числа родственниц пациентки.

Возрастные границы предлагается расширить и для суррогатных матерей - до 49 лет включительно. Сейчас ценз от 20 до 35 лет.

Как сообщалось, согласно законопроекту, женщинам, которым предстоят медицинские вмешательства, способные повлиять на детородную функцию, планируется предоставить право законсервировать яйцеклетки. Речь идет, например, о химиотерапии, лучевой терапии. Пока забор яйцеклеток на хранение у них невозможен: нет медицинских показаний для применения вспомогательных репродуктивных технологий, в частности бесплодия. Если же законопроект будет принят, то прибегнуть к процедуре смогут не только онкобольные, но и у те, у кого есть семейная предрасположенность к онкологическим патологиям. При этом устанавливается, что использовать половые клетки таких пациентов можно будет только при применении в отношении них вспомогательных репродуктивных технологий.

Практика применения закона показала, что в качестве донорских используются не только половые клетки, полученные в Беларуси, но также из регистров, банков, баз иностранных государств. Поправками в закон о ВРТ организации здравоохранения получают возможность сотрудничать с ними. Кроме того, устанавливается контроль за использованием донорских клеток, полученных из-за рубежа.-0-