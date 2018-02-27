Поправки в закон об авторском праве будут рассмотрены на весенней сессии

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поправки в закон "Об авторском праве и смежных правах" готовятся к рассмотрению в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей. Об этом сообщила на пресс-конференции в БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Татьяна Якубович.

Она пояснила, что в Беларуси вопросы защиты интеллектуальной собственности регулируются тремя основными законами: о товарных знаках, о патентах на изобретения и полезные модели и об авторских и смежных правах.

"В настоящее время Постоянная комиссия по образованию, культуре и науке совместно с Национальным центром интеллектуальной собственности работает над законопроектом о внесении изменений в закон об авторском праве и смежных правах. При внесении изменений в те или иные законы мы очень серьезно работаем с общественностью, тесно сотрудничаем с ассоциацией "Белбренд", патентными поверенными Беларуси, чтобы эти изменения работали на защиту прав правообладателей", - рассказала Татьяна Якубович.

Предусмотренные законопроектом поправки направлены на более системное регулирование вопросов защиты авторских и смежных прав и решение проблемных вопросов в этой сфере. В том числе предусмотрено расширение перечня случаев свободного использования правомерно обнародованных произведений в социально значимых сферах, введение открытых лицензий.-0-

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