Популяция туроподобной коровы может появиться в Беларуси

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популяции туроподобного скота и тарпановидной лошади могут возникнуть на территории Беларуси в ближайшее время. Это одна из инициатив, которой планируется дополнить стартовавший в стране пятилетний проект ПРООН-ГЭФ "Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ" ("Ветландс"), сообщил сегодня заведующий сектором НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Александр Козулин на установочном семинаре проекта, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Козулина, успешный опыт разведения некогда вымерших животных имеется в Нидерландах - именно оттуда и могут быть завезены несколько особей. Причем программа разведения предполагает, что животных в Беларусь передадут бесплатно, но в последующем часть выросшего стада нужно будет также передать кому-то еще. Что немаловажно, речь идет о закреплении микропопуляции на вольном выпасе.

В мире вселение новых видов копытных на пастбища используется для восстановления открытых ландшафтов. Именно с этой целью в Беларуси намерены завезти туроподобную корову и тарпановидную лошадь - чтобы решить проблему зарастания пастбищ и сохранить биоразнообразие. Если инициатива получит одобрение, будет организована поездка в Нидерланды для ознакомления с опытом разведения, а затем и передача животных - сначала коров, затем лошадей.

Пятилетний проект ПРООН-ГЭФ "Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ" ("Ветландс") запущен в ноябре прошлого года. Сегодня в Минске состоялся установочный семинар, который собрал партнеров и заинтересованных. Национальным исполнительным агентством определено Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, донорами выступают Глобальный экологический фонд, Программа развития ООН. Общий бюджет проекта - $4,3 млн. Программой проекта предусмотрены некоторые изменения в природоохранном законодательстве, сохранение ценных участков лесов, внедрение устойчивых методов использования и переработки биомассы болот, улучшение кормовых угодий для вольноживущей микропопуляции европейского зубра, восстановление местообитаний болотных птиц, развитие экотуризма и т.д. Мероприятия проекта будут реализованы на более чем 10 особо охраняемых природных территориях: "Туровский луг" и "Погост", "Налибокская пуща", "Споровский" и "Званец", "Жада", "Сервечь", "Веречское" и др.

Последний дикий тур (Bos primigenus) умер в 1627 году в Польше, последний тарпан (Equus gmelini) - в XIX веке в России. В 30-е годы ХХ века братьями Хек методом обратной селекции были получены формы животных, весьма близкие к туру и тарпану. После войны проект был закрыт, а спустя 60 лет идея восстановления исчезнувших видов вновь обрела сторонников, и туроподобный скот и тарпановидные лошади стали возвращаться в природу. Их полувольное разведение все больше практикуется в Европе.-0-