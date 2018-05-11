Порядок направления уведомлений о строительно-монтажных работах утвержден в Беларуси

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о порядке направления уведомлений о производстве строительно-монтажных работ (СМР) утверждено постановлением Совета Министров Беларуси от 8 мая 2018 года №343, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Положение определяет порядок направления в специализированную инспекцию и инспекции по областям и Минску Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта уведомлений о производстве строительно-монтажных работ на объектах строительства. Исключение составляют объекты, на которых в соответствии с законодательством не осуществляется государственный строительный надзор.

Согласно документу, если СМР были начаты на объекте до 26 февраля 2018 года (вступления в силу основных положений декрета №7), подтверждением уведомления органов Госстройнадзора считаются разрешения на производство СМР, полученные юрлицами и ИП в порядке, установленном законодательством, действовавшим до этой даты. Направление уведомлений не требуется, если срок действия разрешений не истек до вступления в силу данного постановления.

Если местные исполнительные и распорядительные органы примут решение о продолжении строительства объекта, на котором велись работы без получения разрешения, для их возобновления в орган государственного строительного надзора направляется соответствующее уведомление.

В документе также указаны лица, имеющие право направления уведомлений, и способы их направления, утверждены формы уведомлений о начале и возобновлении СМР, приведен перечень объектов строительства, по которым уведомления направляются в специализированную инспекцию Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-