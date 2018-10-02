2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок предоставления радиочастот в Беларуси планируется оставить прежним. Об этом рассказал в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня главе государства Александру Лукашенко был представлен проект указа "Об управлении использованием радиочастотного спектра". По словам министра, Президенту были представлены два варианта указа, но поддержана позиция оставить существующий порядок предоставления частот. "Принцип выделения частот планируется оставить прежним, так как существующие и разрабатываемые технологии в электросвязи для промышленности или другой отрасли могут иметь ограниченное применение", - рассказал Константин Шульган.

В качестве примера новых технологий он привел стандарт связи 5G, который может применяться в промышленности или на ограниченной территории. "Операторы мобильной связи готовы проводить эксплуатацию передовых средств связи, но это накладывает определенные обязательства. Технология 5G в ближайшее время не коснется массового потребителя, - сказал министр. - В Беларуси еще надо более широко внедрить стандарт связи 4G".

Константин Шульган отметил, что Беларусь в вопросе доступа к интернету и покрытия территории сотовой связью находится в числе передовых стран: "Существующие стандарты связи мобильные операторы выполняют, со стороны Минсвязи осуществляется постоянный контроль".

По словам министра, к концу 2019 года в Беларуси каждому потребителю планируется предоставить возможность воспользоваться услугами оптоволоконной связи. Необходимо развивать сеть станций 4G, чтобы областные центры и города с населением более 50 тыс. жителей имели возможность воспользоваться этим стандартом к концу 2020 года. "Хотя покрытие территории 4G в Беларуси еще не столь велико, но воспользоваться этим стандартом связи могут уже более 70% белорусов", - отметил он.-0-