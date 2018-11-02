Порядок регистрации предельных отпускных цен на лекарства определен в Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства определен в Беларуси. Соответствующее положение утверждено постановлением Совета Министров №776 от 31 октября 2018 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документ принят во исполнение указа №345 от 22 августа 2018 года "О регистрации цен на лекарственные средства" в целях совершенствования регулирования цен на лекарства, реализуемые в Беларуси.

Регистрировать предельные отпускные цены производителей на лекарственные средства по перечню в приложении к указу будет Министерство здравоохранения по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Предельные отпускные цены будут регистрироваться в белорусских рублях. Плата за регистрацию взиматься не будет.

Регистрации будет предшествовать проверка полноты документов и представленных в них сведений. Этим будет заниматься РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" (в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления о регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственное средство). По результатам проверки центр будет направлять пакет документов в Минздрав и МАРТ. При наличии оснований центр может отказать в принятии заявления о регистрации.

В свою очередь МАРТ в течение 10 рабочих дней со дня получения документов должен будет провести экономический анализ представленной к регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственное средство. В случае необходимости уточнения сведений, содержащихся в представленных документах, получения дополнительной информации госорганы в пределах их компетенции, а также организации, работающие в сфере обращения лекарственных средств, должны будут представить по запросу МАРТ соответствующую документально оформленную информацию. При этом срок рассмотрения документов не может быть увеличен более чем на 10 рабочих дней.-0-