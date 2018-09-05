Порядок в адресном хозяйстве Беларуси должен быть наведен к 1 октября - Белстат

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наведение порядка в адресном хозяйстве Беларуси в преддверие переписи населения должно быть завершено к 1 октября текущего года. На это обратила сегодня особое внимание председатель Национального статического комитета Инна Медведева на втором заседании временной республиканской комиссии по содействию переписи населения 2019 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа по наведению порядка в адресном хозяйстве необходима людям, которые проживают в этих домах. Процесс должен быть поставлен на системную основу. Сегодня мы вместе наведем порядок в адресном хозяйстве, но затем он должен поддерживаться постоянно, - подчеркнула глава Белстата. - До 1 октября нужно завершить такую работу. После чего мы выборочно обследуем отдельные строения, чтобы успеть устранить недочеты до выхода регистраторов". При этом Инна Медведева попросила руководителей региональных подразделений статистики проверять информацию, представленную в отчетах местных органов власти.

Комплексная подготовительная работа ведется уже с начала года. Местные исполнительные и распорядительные органы до 1 марта 2018 года должны были по поручению правительства уточнить перечень и границы населенных пунктов и при необходимости инициировать их изменение или даже упразднение каких-то объектов, а также подготовить документы, необходимые для регистрации и учета административно-территориальных, территориальных единиц и планируемых изменений.

"Полностью эта работа завершена в Бресткой и Могилевской областях. В Витебской области - в 18 из 21 района. В Полоцком, Городокском и Чашникском документы по установлению границ направлены в местные Советы депутатов для рассмотрения на сессии", - сказала заместитель председателя Национального статического комитета Жанна Василевская.

В Гомельской области границы населенных пунктов зарегистрированы в едином регистре административно-территориальных и территориальных единиц, инициированные изменения границ некоторых населенных пунктов будут завершены до 1 января 2019 года. В Гродненском регионе стался только Лидский район, где будут изменены границы деревни Девгуны. По Минской области завершены работы в 13 из 22 районов, в целом зарегистрированы границы городов, поселков и сельских населенных пунктов на 87% территории.

"До 1 января 2019 года мы бы хотели, чтобы работа по обозначенным областям была завершена. Мы будем стараться оказывать по мере возможности необходимую поддержку", - отметила Жанна Василевская.

Также до 31 августа местные органы власти должны были обеспечить установку недостающих и пришедших в негодность аншлагов (табличек-указателей) и номерных знаков на жилых домах, особое внимание уделив элементам адресного ориентирования в жилом фонде индивидуальной застройки.

Белстат провел выборочное обследование, объектами которого стали более 300 тыс. жилых домов, из них 35 тыс. - многоквартирных. Выявлен ряд недостатков: 34 тыс. домов были без номерных знаков, около 7 тыс. домов оказались без табличек с номерами квартир на подъездах, в отдельных случаях отсутствовали аншлаги с названием элемента уличной дорожной сети. Наибольший процент недостатков пришелся на дома в Минске. Кроме того, основные проблемы отмечены в частном секторе, то есть требуется большая активность в работе местных властей с населением.

"Точная информация нужна нам для проведения переписи. Но она также необходима и другим службам и организациям - газовщикам, скорой помощи, МЧС и т.д. Поэтому хотелось бы еще раз обратить внимание, что местным исполнительным и распорядительным органам следует подключаться. Необходима установка аншлагов, номеров домов и подъездов - и уже к 1 октября, потому что в ноябре по адресам пойдут регистраторы, а в 2019-м - переписчики", - заключила Жанна Василевская.-0-